Sallent busca noves fórmules d’habitatge públic al bloc on plantejava pisos cooperatius

L’Ajuntament de Sallent vol buscar el model d’habitatge que més s’ajusti a les necessitats de la població per donar una sortida a l’edifici municipal que té al carrer Bisbe Valls, després que fracassés l’opció dels pisos cooperatius que es va plantejar inicialment. Una proposta que ara es descarta, de manera que se’n valoraran d’altres, segons ha apuntat l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i en qualsevol cas, ha assegurat que sigui quina sigui la fórmula final que s’acabi proposant, serà habitatge públic.

Ja fa gairebé tres anys que es va plantejar el projecte de l’habitatge cooperatiu amb 18 pisos a Sallent, però els promotors (la cooperativa barcelonina La Dinamo, amb el suport de l’Ateneu de la Catalunya Central i de l’Ajuntament de Sallent) no van aconseguir incorporar els socis suficients per tirar-lo endavant. La proposta hauria suposat la reconstrucció de l’edifici, que per fer-la viable hauria convingut disposar d’una major quantitat de socis. De fet, la remodelació de l’edifici s’haurà de fer igualment, amb un projecte adequat a la tipologia d’habitatges pels quals finalment s’acabi optant. «No ens tanquem a res», apunta Ribalta, i de moment no hi ha cap opció decidida ni cap data per concretar-ho perquè també s’haurà de buscar el finançament. Sobre la taula hi ha opcions que van des de l’habitatge de lloguer, fins als de protecció oficial, amb possibilitats de destinar-los a joves, a famílies vulnerables, o fins i tot podrien ser pisos tutelats per a gent gran, sosté l’alcalde.

L’immoble en qüestió és un edifici del carrer Bisbe Valls que l’Ajuntament va cedir en usdefruit per a 75 anys prorrogables a la cooperativa barcelonina per impulsar-hi els pisos cooperatius. La previsió era fer-hi una rehabilitació integral per poder-hi encabir els 18 habitatges, dos dels quals se cedirien a l’Ajuntament.