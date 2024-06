Apareix un estol de voltors buscant menjar a Cardona

Aquest passat divendres, a Cardona, un estol de voltors van sorprendre en una granja de la localitat. Una trentena d'aquests animals de grans dimensions van irrompre un dels contenidors on les masies acostumen a dipositar el bestiar que ha mort a l'espera de ser recollit. Les aus carronyaires van veure que una de les tapes estava oberta i van aprofitar per apropar-s'hi i alimentar-s'hi.

Segons fonts testimonials asseguren que "no ho havíem vist mai, ni jo, ni ningú". Expliquen que les aus van començar a arribar a poc a poc, voltant alt i inspeccionat la zona. Quan van estar segurs que no hi havia ningú i que s'hi podien apropar van anar-hi arribant més fins que una trentena se'n van acabar alimentant.

Normalment, avisa, aquests contenidors estan tancats i els pocs voltors que hi ha a la zona només sobrevolen i es poden veure puntualment, però mai tants i en aquesta faceta. Les aus, com es pot veure en les imatges, només marxen, per després tornar, quan un quad hi passa a prop.

L'alcalde de Cardona, preguntat per aquest diari, ha assegurat que no li consta cap informació sobre aquests fets.

Al Solsonés, lloc de voltors

Es sabut que al Solsonés i l'Alt Urgell la presència de voltors és considerada, però fins ara, al Bages, encara no se'n havia vist de tant a prop. El Solsonès és la vuitena comarca de Catalunya amb més parelles de voltors comuns, concretament 43, després de l'últim informe realitzat pel departament de Territori i Sostenibilitat sobre la base de l'últim cens de l'any 2018.

Pel que fa a tot Catalunya, la població del voltor comú ha augmentat en més d'un 50% respecte al cens publicat 10 anys enrere. En total hi ha a tot el territori català 1.628 parelles de les quals 1.287 es troben a la demarcació de Lleida, la més poblada per aquesta au.

Alimentació artificial

Per minimitzar els casos en els que els voltors han atacat al bestiar, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va preveure un pla on distribuir alimentació suplementària en alguns punts i de forma temporal. L'estudi dels casos detectats va permetre constatar que els atacs de voltors a caps de bestiar està directament relacionat amb la prohibició d'abandonar els animals morts a les explotacions per part de la Unió Europea a causa de la malaltia de les vaques boges.