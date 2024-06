Els petards són cada vegada menys sonors i més visuals

El sector de la pirotècnia aposta cada cop més per fer petards que siguin inclusius amb totes les persones i els animals, és a dir, es redueix l’efecte sonor dels petards i es potencia el visual per a la diada de Sant Joan.

L’encarregada de la botiga de pirotècnia La Traca de Manresa, Sandra Muñoz, explica que «és un canvi que es va introduint de forma progressiva al mercat i que té molt bona rebuda per part del públic general». Tanmateix, admet que «sempre hi ha una gamma de productes que sí que fan molt soroll perquè hi ha gent que li agraden molt, però cada any hi ha menys productes així i més de baixa sonoritat, tots els productors van cap aquí».

Una de les dependentes de la paradeta que hi ha muntada als Trullols, Maria Casserras, explica que el que més es ven són: les cebetes, les bengales i els lots, aquests últims perquè permeten que la despesa sigui menor. Pel que fa als diners que es gasta una família mitjana en petards per Sant Joan, tant Muñoz com Casserras coincideixen a dir que la despesa sol rondar els quaranta euros.

Subscriu-te per seguir llegint