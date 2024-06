Endolcir la revetlla continua estant de moda

La diada de Sant Joan és una de les moltes dates marcades en vermell a les pastisseries i forns de pa d’arreu del país, perquè si una cosa caracteritza Catalunya és que hi ha un pastís per a cada ocasió.

La pastisseria El Cigne de Manresa ahir estava plena de gent que hi va anar a fer la seva comanda que passarà a buscar avui i de gent que ja s’enduia la coca, per portar-la a l’apartament de la platja o al càmping, on passaran la revetlla aprofitant el pont. A dins l’obrador, totes les màquines enceses i els treballadors concentrats al cent per cent, però guardant forces per la jornada d’avui, que es preveu que sigui la més potent.

David Pérez Blaya, cap de la millor pastisseria de la Catalunya central, explicava entre coques i clients que «aquest any les comandes han estat més repartides perquè el dilluns es festiu i molta gent marxa i vol endur-se la coca abans». Mentre els treballadors van posant i traient coques del forn en el que sembla una coreografia orquestrada per un ballarí de primer nivell, Pérez detalla que «per Sant Joan la gent no fa els encàrrecs amb tanta antelació com en altres festes» i posa l’exemple del tortell de Reis: «a partir de l’u de gener ja hi ha gent que ens truca perquè volen alguna cosa molt concreta».

Les coques de Sant Joan més tradicionals de Manresa / Oscar Bayona

Tot i que l’aparador de la pastisseria està ple de coques molt diverses, el pastisser admet que les que més es venen cada any són les de sempre: la de fruita, la crema i les de pasta de full amb llardons. Una de les innovacions que van fer farà ja una dècada és una versió de les postres de músic, una coca farcida de crema cremada i decorada amb fruita seca, nous, ametlles, avellanes, panses i pinyons. També mostra molt il·lusionat una altra creació que té força èxit entre la clientela més fidel: la coca de pasta de croissant, és a dir massa d’aquesta pasta estirada en forma de coca.

Si una cosa queda clara després de passar una estona dins aquesta pastisseria dos dies abans de Sant Joan és que endolcir la revetlla continua estant a l’ordre del dia, tot i que, com tot, és una tradició que s’ha anat actualitzant. El cap del Cigne recorda que uns anys enrere, les coques que preparaven per donar la benvinguda a l’estiu eren immenses, «si feien un sopar de deu persones, compraven una coca per a tots». Avui dia, «les famílies i els grups d’amics solen comprar coques més petites i variades, perquè es puguin tastar totes i perquè les postres puguin ser al gust de tothom».

Els forns de pa també venen coques per Sant Joan i, igual que El Cigne, el Forn d'en Pep de Manresa estava ahir ple de gent fent cua per aconseguir l'element característic de la revetlla. Lourdes Besora, l'encarregada del local, confirma que les coques que tenen més demanda són les clàssiques.

