Sant Fruitós supedita l’obra de la via ciclista cap a Torroella al finançament del futur Govern

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està a l’expectativa de veure quin finançament podria arribar del futur Govern de la Generalitat per executar el projecte de la via ciclista que ha d’unir el nucli urbà amb Torroella de Baix, i que fa tot just dos mesos que s’ha aprovat definitivament. Mentrestant, no té previst de tirar-lo endavant a curt termini.

L’alcalde, Joan Carles Batanés, posa de relleu el fet que, com a mínim el consistori ja tingui el projecte a punt per a quan es pugui desenvolupar, però admet que ara per ara és inviable afrontar-ne el cost amb recursos propis. El projecte, que es va aprovar a final d’abril, situa l’obra en 800.472 euros que l’Ajuntament voldria aconseguir de la Generalitat a través de les propostes que ha estat finançant fins ara de cara a la promoció de la mobilitat descarbonitzada i activa. Segons va explicar Batanés en el darrer ple, arran d’una pregunta de la cap de l’oposició, la republicana Àdria Mazcuñan, la Generalitat treballa en el desenvolupament de xarxes de vies ciclistes que connectin capitals de comarca amb poblacions veïnes, «i Manresa n’és una», com és el cas del carril bici que s’ha estrenat recentment fins a Santpedor. Una altra opció susceptible d'aquest finançament, segons Batanés, podria ser la que connectaria amb Navarcles passant per Sant Fruitós, i que inclouria el tram entre aquesta població i el nucli de Torroella de Baix. El que finança el Govern, va dir, són trams interurbans en sòl no urbanitzable, «i això seria una bona notícia, tenint en compte que el projecte ja el tenim fet».

Mentre l’Ajuntament espera a veure què farà en aquest sentit el futur Govern de la Generalitat, «no preveurem destinar-hi un finançament municipal» tenint en compte el seu elevat cost, sosté Batanés. Aquest any ja no s’han previst, i de cara a l’any que ve «haurem de marcar prioritats, perquè són força diners i, entre altres coses, tenim per fer un pavelló de 5 milions d’euros». A més, abans de licitar la construcció d’aquesta via ciclista, «s’haurà d’aprovar la separata d’expropiacions» dels terrenys per on haurà de passar «i dotar-la econòmicament», afegia Batanés.

El projecte constructiu de la via ciclista entre Sant Fruitós de Bages i el nucli de Torroella, preveu un vial que transcorrerà en paral·lel a la N-141c en la major part del seu recorregut. Tindrà 3 metres d’amplada excepte dins el nucli de Torroella, on es reduirà fins a 2 metres, i al seu pas per sota la C-16, on tindrà 2,2 metres d’ample.

Més d'hora o més tard, un cop construït, aquest nou vial, llargament reivindicat des de Torroella, permetrà als ciutadans que hi viuen poder-se desplaçar més fàcilment i d’una forma més sostenible i segura fins al nucli per fer ús de serveis com l’alimentació, la sanitat o l’escola. A més, en un projecte a part, es contempla un ramal de connexió amb Navarcles i un altre amb Sant Benet de Bages, passant per la Fàbrica vermella i el Pont Vell (en aquest cas, anirà a càrrec de l’Ajuntament, que ja ha aprovat el procés d’expropiacions).