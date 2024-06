Castellbell es ven com a mirador privilegiat de Montserrat

Un gran balcó a Montserrat des de múltiples perspectives. Castellbell i el Vilar ha ‘descobert’ que és un mirador privilegiat a la muntanya, vista des del que és el seu perfil més emblemàtic i icònic, el vessant nord-est. La distància del nucli en relació amb el massís, situat als seus peus, però a una distància que en proporciona una panoràmica pròxima i general alhora, fan que sigui una talaia ideal d’aquest emblema natural. És una situació nova? Lògicament, no. Castellbell és allà des de fa segles amb la muntanya al davant. Però el municipi ha anat prenent consciència pròpia d’aquesta ubicació privilegiada i que això pot ser un dels seus grans atractius. I en els últims anys ha anat promovent espais i accions que, sumats, posen de manifest aquest gran valor. Castellbell com a mirador de Montserrat.

Precisament, l’Ajuntament ha editat i posat en circulació recentment un vídeo promocional a través de les seves xarxes que exalta aquesta particularitat del seu terme municipal. Condensa els diversos punts que faciliten aquesta observació.

Un d’aquests miradors privilegiats és el Vilar, el nucli primigeni. Situat lleugerament per sobre del que és pròpiament el nucli urbà, des de la plaça de Santa Maria (on hi ha l’església) es pot contemplar una de les perspectives més imponents del massís. I és des d’aquesta talaia que el consistori ja fa uns anys que promou una de les iniciatives que tenen Montserrat com a principal protagonista. Es tracta del que ha batejat com la Flor de Sol, el fenomen natural que té lloc a mitjan febrer, quan durant una setmana es pot veure la posta de sol a través de la singular roca Foradada.

Acte d'observació de la posta de sol per la Roca Foradada, que té lloc cada febrer / ARXIU/OSCAR BAYONA

Per les seves limitacions de temps i espai és un fenomen únic, però per això mateix el municipi l’ha bastit en els últims anys de ritual festiu. L’oportunitat s’ofereix 9 dies l’any en un punt molt concret –cada dia canviant–, i tot just es perllonga encara no un parell de minuts. Per tota aquesta excepcionalitat, els veïns de Castellbell s’han adonat que tenen un tresor natural singular, encara que sigui molt acotat en el temps i en l’espai, i ha decidit difondre’l més enllà dels seus convilatans.

És un fenomen que es produeix des de fa milions d’anys, però que fins fa poc pràcticament només coneixien els veïns del Vilar, i alguns més de Castellbell. La posició lleugerament alçada d’aquest antic nucli fa que la trajectòria de la posta del sol pràcticament culmini travessant i projectant la seva llum per dins de la cavitat natural.

Precisament per aquesta situació, en aquest mateix espai s’ha habilitat una de les taules d’observació que en els darrers anys s’han instal·lat per diferents punts de l’ampli terme municipal, en indrets on es poden contemplar perspectives especialment espectaculars i fotogèniques del massís.

Una de les taules d'observació que s'han instal·lat en diferents parts del terme de Castellbell / ARXIU/M.T.

Es tracta d’instal·lacions que combinen la fusta (fent de taula) sobre la qual hi ha instal·lades perfils fets amb metall que imiten el relleu de la muntanya situada al fons del paisatge i que, alhora, n’assenyalen i identifiquen les diferents agulles que la coronen de punta a punta. Alhora, serveixen com a localitzadors per identificar-se com a millors miradors del massís. És el cas, a banda del Vilar, de les zones del Pla del Mas Roig i de Can Sileta. Al del Vilar hi ha una cadira de metall instal·lada que forma part del conjunt, per asseure’s davant la taula i poder gaudir de la vista amb calma. A Can Sileta, el mateix perfil és un banc per al repòs i el gaudi de la vista.

I una altra pota d’aquesta balconada privilegiada amb què es promou Castellbell és el gronxador de la Bauma. Fa dos anys, l’Associació d’Amics de l’Església de la Bauma de Castellbell, que vetlla per la preservació del patrimoni arquitectònic i cultural local, va adequar un mirador que té unes vistes privilegiades de la zona, amb la muntanya de Montserrat com a principal atractiu, i un any després i va incorporar un nou al·licient.

Gronxador de la Bauma, amb Motserrat de fons / ARXIU/MIREIA TUDELA

Un gronxador que permet gaudir d’una perspectiva espectacular de Montserrat, tot balancejant-se. S’ha convertit amb un punt força freqüentat i, a més, per arribar-hi s’ha de passar pel pont i part del traçat de l’antic tren cremallera.

