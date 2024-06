La majoria dels serveis atesos a la regió central per Sant Joan han estat incendis urbans

Durant aquesta revetlla de Sant Joan els diferents cossos de seguretat de les comarques de la regió central han hagut d'atendre més d'una cinquantena d'incidències. La majoria han estat incendis en entorns urbans, comprenent mobiliari, vehicles o habitatges, i la comarca de la Catalunya central en què s'ha hagut d'intervenir en més casos ha estat l'Anoia, amb un total de 13. Segons dades de Bombers de la Generalitat, en aquest territori, enguany han hagut d'atendre gairebé la meitat d'avisos del total que van intervenir durant la revetlla de l'any passat.

Les xifres aportades pel Departament d'Interior, que inclouen el total d'actuacions dutes a terme pels agents de Policia Local, Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals durant la nit passada, mostren que a la regió central van haver d'intervenir en més d'una cinquantena de casos, la majoria dels quals han estat incendis en entorns urbans. Els focs de vegetació han estat la segona causa per la qual s'han mobilitzat els cossos de seguretat, seguida de prop d'altres serveis com accidents de trànsit, salvaments o inundacions, que, en ambdós casos, no arriben a la vintena.

Les comarques de l'Anoia i el Bages són les que han registrat més incidències de la regió central: han requerit la intervenció dels agents de seguretat en 17 i 13 casos, respectivament, des de les vuit del vespre de diumenge i les vuit d'aquest matí. Tot i això, la gran majoria s'han concentrat a l'àrea metropolitana, sobretot al Barcelonès, però també al Vallès Occidental, el Maresme i Baix Llobregat. A la Cerdanya i Alt Urgell hi consten cinc intervencions i al Berguedà, Solsonès, Moianès i Lluçanès un parell o menys.

