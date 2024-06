Navarcles preveu completar a final d’any l’adequació d’una gran àrea de lleure

L'Ajuntament de Navarcles preveu executar a final d’any la darrera fase d’adequació del que ha de ser un dels principals espais de lleure del municipi, no només per als veïns, sinó també per a visitants. Es tracta de l’àrea que formen el Pla de Cal Tàpies i la Font de la de Cura, un sector d’uns 15.000 metres quadrats al costat del riu Calders, en l’ordenació i adequació del qual ja es va començar a treballar en la recta final del mandat anterior, a partir d’un projecte que s’havia dissenyat.

La peça principal d’aquesta intervenció que es preveu que s’iniciï després de l’estiu serà la que permetrà guanyar una zona d’aparcament per als visitants, tant per a vehicles privats com autobusos, i es crearà un espai d’autocaravanes. En total són més de 133.000 euros d’inversió (el 100% finançats per la Diputació de Barcelona) que permetran millorar el ferm, crear 14 places d’aparcament per a cotxes, 2 per a autobusos, 10 per a autocaravanes, i una plataforma de servei d’autocaravanes.

Visita sobre el terreny del diputat Dionís Guiteras amb l'alcaldessa Alba Pérez / AJUNTAMENT DE NAVARCLES

La primera fase del projecte es va realitzar l’anterior legislatura i, segons ha explicat l’alcaldessa, Alba Pérez, l’equip de govern ha estat treballant els darrers mesos per aconseguir noves subvencions que permetessin iniciar la segona fase d’aquest projecte, que suposa «la millora i ordenació d’un espai important al poble» i que ha estat uns dels projectes més destacats en què es treballa aquests darrers anys.

Una primera fase feta

En la primera fase que es va materialitzar es van fer moviments de terres per condicionar pendents i preparar el terreny per habilitar una esplanada multifuncional, amb una zona de jocs infantils, una font d'aigua potable, una àrea amb taules, espai lúdic per a gent gran i camins per a vianants. També el condicionament de zones verdes i parterres i l’estabilització de talussos. A més, es va fer una actuació en el bosc de ribera, amb una restauració ecològica i la plantació d'espècies autòctones, a més de la plantació en el conjunt de l’àrea d'arbrat i plantes arbustives. També es va instal·lar enllumenat a tota la zona i diferent mobiliari urbà.

Vista general de la part on ja es va intervenir en la primera fase / DAVID BRICOLLÉ

Ara s’ha aconseguit l’aportació de la Diputació de Barcelona que permetrà fer un nou pas en aquest projecte que afecta uns 15.000 metres quadrats de superfície, amb l’objectiu de recuperar ambientalment terrenys molt propers al riu adequar-los paisatgísticament per donar un atractiu tant per a ús de la ciutadania de Navarcles com per al turisme, ordenar els serveis i espais que hi ha actualment, i recuperar els hàbitats de ribera.

Proper al Parc del Llac

Amb aquesta actuació es pretén potenciar les activitats de lleure i esbarjo a Navarcles, el contacte amb el medi natural, així com disposar d’un ampli espai per a autocaravanes emplaçat en un espai idoni al municipi. Cal tenir present que aquest sector està situat al sud (però pràcticament donant-li continuïtat) del Parc del Llac, que al llarg dels anys el municipi ha aconseguit que es convertís en un pol d’activitat i de referència de lleure, no només per als navarclins.

L'àrea del Pla de Cal Tàpies dona continuïtat al Parc del Llac / DAVID BRICOLLÉ

Quant al fet que el projecte previst al Pla de Cal Tàpies encara no s’hagi executat per complet, sinó que precisament ara s’anuncia que se li podrà donar continuïtat, l’alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, ha defensat que «hem exercit un criteri de responsabilitat en la gestió de recursos, buscant incansablement finançament extern per poder finançar aquesta actuació, per tal de no haver-hi de destinar finançament propi, tan necessari per al nostre poble». I hi afegia que «estem molt contents de poder fer aquesta actuació, ja que ajudarà significativament a dinamitzar el poble de Navarcles: podrem rebre més visitants, oferint-los un bon servei, donarem a conèixer el nostre poble i això aportarà dinamització econòmica als establiments i serveis navarclins».

Subscriu-te per seguir llegint