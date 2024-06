Sant Vicenç rep en cercavila des del pont d'entrada la flama del Canigó

Sant Vicenç de Castellet és un dels municipis que ha complert amb la tradició de rebre la Flama del Canigó per a l’encesa que il·lumina la nit de Sant Joan. La rebuda s’ha fet, tal com s’està portant a terme en els últims anys, de la mà del Centre Excursionista, amb el suport de diverses entitats culturals i socials. Ha estat al cap del pont d’accés al poble on els integrants de l’entitat excursionista ja han començat a dur la petita flama en un llantió.

Un cop arribats a la plaça Generalitat, just a l’entrada de la població, s’ha fet una petita aturada per agrupar-se i iniciar a partir d’allà una cercavila amb la música dels grallers de la Colla de Geganters, i amb els gegantons Nen i Nena, flanquejats pels participants portadors de torxes i senyeres. La marxa ha desfilat per l’avinguda del Secretari Canal, el carrer Gran, per acabar arribant pel carrer Maria Gimferrer a la plaça de l’Ajuntament. Allà, la flama ha estat rebuda per les autoritats, amb un discurs de l’alcalde, Dani Mauriz, en què ha recordat la simbologia d'aquesta tradició en la defensa de la llengua catalana. Tot seguit s’ha procedit a l’encesa del peveter de Sant Joan amb la flama arribada del Canigó i amb les torxes que han flanquejat el seu pas pels carrers del poble.

Cinc balladors de l’Esbart Dansaire Santvicentí ha ofert l'emotiu i senyorial Ball d’Homenatge i, tot seguit, s’ha procedit a llegir el manifest de la diada, enguany a càrrec del president del Centre Excursionista de Sant Vicenç. L’acte ha conclòs amb la ballada d’una sardana.