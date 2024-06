Castellbell tindrà aquest any dues pistes de pàdel a la zona esportiva

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar portarà a terme aquest any la construcció de dues pistes de pàdel a la zona esportiva. El projecte, que segons l’actual executiu s’arrossegava des de feia anys, serà una realitat abans del 31 de desembre, després que s’hagi aconseguit una subvenció nominal de 120.000 euros de la Diputació de Barcelona. Les obres permetran al municipi disposar de dues pistes de pàdel noves al poliesportiu i també es renovarà integralment una de les pistes de tenis actuals que hi ha a la zona esportiva.

Guiteras, primer per l'esquerra, amb els representants municipals / AJUNTAMENT DE CASTELLBELL

L’obtenció d’aquest finançament addicional s’ha concretat en el marc de la visita a Castellbell i el Vilar del vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras Rubio, que ha estat acompanyat per l’alcalde Adrià Valls Sellés, per la regidora d’Esports, Carla Lluis Serra i pel regidor de Via Pública i Obres, Francesc Devant Piñero.

Tancaments i impermeabilització

Segons han detallat fonts municipals, el projecte també inclourà una renovació total dels tancaments i es treballarà per impermeabilitzar tot el ferm i evitar les filtracions que afectaven la zona de vestidors del poliesportiu. El cost total de les obres, que seran finançades íntegrament per la Diputació de Barcelona, és de 261.000 euros amb un termini d’execució de quatre mesos.