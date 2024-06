La Festa Major de Sant Fruitós amplia la mostra de cultura popular

Sant Fruitós de Bages celebrarà, del 2 al 8 de juliol, la seva festa major d’estiu amb el Cobert de la Màquina de Batre i el Bosquet com a escenaris principals. La celebració ha apostat per ampliar el ventall de propostes i d’edats i enguany introdueix una jornada àmplia de cultura i tradicions, una matinal esportiva, un frikibingo, una sessió de ball de la gent gran i les carpes joves. Com a novetat, es posarà en marxa una prova pilot de transport públic nocturn entre el nucli de la població i els barris.

Tres dies de Batibull

Com ja és habitual el tret de sortida el donarà la festa infantil, el Batibull, amb activitats, durant tres dies, per als més menuts de la família al Cobert de la Màquina de Batre. El dimarts 2 de juliol serà el torn de la ballaruga, amb l’espectacle itinerant «Tuning Sesion» amb la Cia Tutatis i el dimecres 3 juliol el protagonista serà el circ amb el muntatge «Kaboom», a càrrec de la Cia. Sabanni. La festa infantil es completarà dijous amb la màgia del Màgic Pol i el seu espectacle Polifacètic i un taller de bombolles. Durant els tres dies del Batibull, l’inflable de la Màquina de Batre serà sota el Cobert, de les 10 del matí a les 12 del migdia, per tal que tots els nens i nenes puguin gaudir-ne.

La Festa Major de Sant Fruitós per a tots els públics viurà els principals actes a partir del divendres 5 de juliol. Al Bosquet, hi haurà Festa Andalusa i concert del grup musical de rumba Masamadre. Al Cobert de la Màquina de Batre, es farà l’actuació d’un dels grups del moment, el duet Figa Flawas i, tot seguit, sessió amb DJ Creuss.

Mostra de cultura popular

El dissabte 6 de juliol, es farà una matinal esportiva i la tarda es dedicarà als actes més tradicionals. Es farà la proclamació de les Pubilles i Hereus i una mostra de cultura popular, que comptarà amb una cercavila amb la participació de l’AMPA Monsenyor Gibert, Asmodaics i Goliaters, Batukada Shangó, Gegants de Sant Fruitós de Bages, Pica d’Or (Bastoners INS Gerbert Aurillac), Som Riu d’Or i la Cobla Ciutat de Granollers, que culminarà amb una actuació de tots els grups participants i una ballada de sardanes. La jornada es completarà amb frikibingo i ball amb Joan Vilandeny, a la pista del Bosquet, i amb l’actuació de Noche Ochentera i DJ Arzzet, al Cobert.

El diumenge 7 de juliol hi haurà vermut popular, concert i ball de festa major amb Venus la gran orquestra. Els actes culminaran el dilluns, dia 8, amb un sopar de carmanyola i l’espectacle d’humor «2 que improvisen» amb Judit Martin i Jordi Soriano.

Bus nocturn als barris

Per aquesta Festa Major es posa en marxa una prova pilot per avaluar la necessitat d’un servei de bus nocturn que connecti el nucli urbà amb els barris. Inicialment, la prova es farà enguany amb els barris de la Rosaleda i Torroella de Baix, entre el divendres 5 de juliol i el dilluns 8. Aquest servei serà gratuït i la sortida es farà des de la parada ubicada a la Carretera de Vic, al costat del Supermercat Consum.

Subscriu-te per seguir llegint