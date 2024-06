Lledoners tindrà una nova unitat per a persones amb vulnerabilitats acumulades el 2025

El centre penitenciari de Lledoners comptarà amb una nova unitat per a persones amb vulnerabilitats acumulades l'any que ve, a causa de l'aprovació d'avui per part del Govern de la creació de les unitats d’intervenció compensatòria (UIC). Aquests espais estaran destinats específicament per a persones internes amb perfils de discapacitat intel·lectual, funcionament intel·lectual límit, trastorns mentals o addiccions severes i que no compleixen els criteris per ser ingressats a les unitats psiquiàtriques. El mòdul de dones de Brians 1 i el centre Puig de les Basses el posaran en marxa durant aquest any.

Segons ha detallat el Govern, la finalitat d'aquesta nova implementació és millorar el tractament i les condicions de vida dels interns amb vulnerabilitat acumulada i el clima social i emocional de tot el col·lectiu de persones que interactuen en els centres penitenciaris, tant dels interns i els seus familiars, com els professionals que treballen en els centres penitenciaris.

El projecte es durà a la realitat en dues fases. En la primera, que s'inicia el pròxim 15 de juliol, es posaran en marxa les dues primeres unitats, una al mòdul de dones de Brians 1 i l'altra a Puig de les Basses. Està previst que, en una segona fase que s'impulsarà durant el 2025, entrin en funcionament les UIC de Lledoners, Brians 2, Mas d’Enric i Joves. Després, un cop avaluada l’eficiència d'aquestes sis unitats, es faria el desplegament a la resta de centres penitenciaris de Catalunya.

La primera fase del programa té un pressupost de 10.253.000 euros i permetrà contractar un equip de 57 professionals especialitzats per donar servei a les unitats d'intervenció compensatòria de dones de Brians 1 i de Puig de les Basses. El personal el dirigirà un coordinador del programa i cada centre disposarà de cinc educadors socials, un psicòleg, un jurista, un treballador social, tres caps d’unitat i disset tècnics especialistes de serveis penitenciaris. Per part del Departament de Salut s’incorporarà un psicòleg clínic, un infermer i un terapeuta ocupacional.

Millorar les condicions de vida dels interns

Les UIC són fruit del treball del Departament de Justícia, Drets i Memòria, conjuntament amb el Departament de Salut i el Pacte Nacional de Salut Mental. Cada unitat acollirà una vintena de persones.

Els darrers indicadors sobre la població penitenciària constaten un canvi de necessitats i de perfil dels interns. Les dades descriuen una prevalença de les problemàtiques de salut mental greus, cinc vegades superior a la taxa observada en la població general, i problemes actius d’addicions, entre d’altres.