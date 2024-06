Súria fa rècord de portadors de la flama de la nit de Sant Joan

Súria va celebrar la Nit de Sant Joan amb foc, música, dansa i un rècord en el grup d’esportistes que va portar la flama del Canigó fins al davant de la casa de la vila, on es va desenvolupar l’acte central de la festa. Prop d’una cinquantena d’esportistes locals va portar la flama a Súria des del Coll d’Ares, entre les comarques del Ripollès i el Vallespir.

La flama va arribar a Súria poc abans de les 8 del vespre. En el seu recorregut, iniciat pels volts de 2/4 de 7 del matí, els portadors i portadores van passar per Ripoll, Montesquiu, Avinyó, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Callús fent relleus, tot i que alguns van realitzar el trajecte complet.

Després de l’arribada a l’ajuntament, l’alcalde Albert Coberó va encendre el peveter de la flama i va llegir el manifest d’enguany, promogut per Òmnium Cultural a tots els territoris de parla catalana. La seva autora és l’escriptora i periodista barcelonina Núria Cadenes.

Segons el manifest, «som fills d’aquesta Flama i de tant com significa: aquesta tossuderia i aquesta alegria que esdevenen invicta combinació, que superen els temps més difícils i en fan escut de resiliència». En el manifest també se’n destaca el valor simbòlic com a «torxa que passa de mà en mà com una consigna que travessa el temps».

Després de la lectura del manifest, van tenir lloc les actuacions de la Societat Coral La Llanterna, la Colla Castellera Salats, el Ball de Cascavells del Tro Gros i el tradicional ball dels Capgrossos de Sant Joan, amb l’acompanyament musical de la Cobla Súria. L’acte central de la Nit de Sant Joan a Súria es va tancar amb la interpretació d’Els Segadors, l’encesa de la foguera i una ballada de sardanes davant la casa de la vila.

En el transcurs de l’acte, la regidora d’Esports i Festes, Alba Martínez, va agrair el treball de totes les persones que han fet possible la celebració de la nit de Sant Joan, destacant el rècord de corredors i corredores de la flama del Canigó. La celebració va comptar amb la presència d’altres membres de la corporació municipal.

La celebració i participació en els actes de la Nit de Sant han anat a càrrec de l’Ajuntament de Súria, a través de l’àrea de Festes, i de Trabucaires del Tro Gros, Escaldats de Súria, Anxovaires, Colla Castellera Salats, Coral La Llanterna, Geganters del Gorg de l’Olla, Cobla Súria i ADF Defensors del Bosc.