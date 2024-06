Montserrat serà la seu del Fòrum Espanyol de Geoparcs el 2025

Com a part integrant del Geoparc de la Catalunya Central, l’Abadia de Montserrat i el seu entorn seran l’any que ve la seu de les Jornades Obertes del Fòrum Espanyol de Geoparcs, una trobada que, des del 2014, reuneix anualment els màxims representants dels geoparcs de tot l’estat per explicar la feina que fan dins la Xarxa de Geoparcs Mundials reconeguts per la Unesco, i analitzar la repercussió que això té en els seus respectius territoris.

El Geoparc de la Catalunya Central ha sol·licitat per primer cop poder ser l’amfitrió d’aquesta trobada, que enguany es farà a Granada, i jo ha fet coincidint amb la celebració del Mil·lenari que justament tindrà lloc des d’aquesta tardor i fins a final del 2025. La idea seria poder celebrar el Fòrum entre l’octubre i el novembre del 2025, tot i que la data exacta encara no s’ha decidit. Sigui quina sigui, des del territori se celebra la decisió del Fòrum d’haver acceptat la candidatura i poder acollir la trobada. I és que, el fet que Montserrat pugui ser la seu d’aquest esdeveniment, «suposa un salt important per a nosaltres», explica el Conseller comarcal de Turisme del Bages i president del Geoparc, Eduard Mata, perquè és la primera vegada que s’organitza una trobada d’aquest tipus vinculada amb la geologia al Bages, i també per l’abast i la repercussió que es considera que tindrà. Aquest Fòrum reunirà a Montserrat delegacions dels disset geoparcs amb segell Unesco que hi ha actualment a l’estat espanyol en unes jornades completes en què hi haurà taules rodones, xerrades, simposis, jornades de treball, visites i activitats diverses relacionades amb els geoparcs. També s’espera una àmplia representació institucional, des del Ministeri de Transició Ecològica, fins a la Generalitat, la Diputació, i els consells comarcals i ajuntaments de l’àmbit del Geoparc de la Catalunya Central. Tot i que encara falta un temps, la intenció dels organitzadors és «començar-hi a treballar» per tenir-ho tot enllestit i a punt per al moment de la celebració, diu Mata.

Fa dos anys, l’amfitrió del Fòrum va ser el Geoparc Mundial Unesco Orígens, que és l’altre geoparc amb segell Unesco que hi ha a Catalunya. Les jornades es van fer a Tremp.

Ara, la proposta que s’ha fet des de casa nostra per ser la seu del Fòrum Espanyol de Geoparcs s’ha donat a conèixer coincidint amb la visita que han fet recentment al Geoparc de la Catalunya Central dos avaluadors de la Unesco per sotmetre’l a la revàlida que ha de passar cada quatre anys per poder continuar formant part de la Xarxa de Geoparcs Mundials d’aquest organisme. Durant cinc dies, els avaluadors han fet un recorregut pel geoparc amb diverses parades per revisar que s’hagin dut a terme les recomanacions que es van fer en la darrera visita, el 2021 (es va posposar un any par la pandèmia). Els resultats es donaran a conèixer d’aquí a uns mesos.