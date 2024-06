L’exalcaldessa Adriana Delgado deixa l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Adriana Delgado Herreros, exalcaldessa de Sant Vicenç de Castellet per ERC (ho va ser al llarg de tot el mandat passat, del 2019 al 2023) ha deixat el consistori després de 13 anys de presència permanent. Va tornar a ser candidata a les eleccions municipals de fa un any i actualment era la cap del grup municipal d’Esquerra, a l’oposició.

Adriana Delgado va iniciar el 2011 la seva responsabilitat com a regidora acompanyant Jaume Masats, llavors candidat, com a número 2 a la llista d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals de Sant Vicenç de Castellet. Dues legislatures després, l'any 2019, es convertia en la primera dona cap de llista que guanyava unes eleccions i aconseguia l'alcaldia del municipi. Tretze anys després, en el ple celebrat aquest dimecres 26 de juny, la portaveu i regidora republicana ha tancat aquesta etapa dins del consistori.

Jordi Palma agafarà la responsabilitat d'encapçalar el grup com a portaveu, acompanyat de Sílvia Oliveras. Laura De Diego serà la persona que en el següent ple municipal entrarà per completar l'equip de regidors d'ERC.

Adriana Delgado amb companys d'ERC, després del ple de dimecres / ERC BAGES

L'exalcaldessa ha valorat positivament i agraït la feina feta pel seu grup durant tots aquests anys i assegura que «el canvi és necessari per motius de qualitat democràtica» i que «aquest és el moment oportú per donar pas a aquesta renovació». Delgado assegura que marxa amb la tranquil·litat de «comptar amb un grup municipal format per persones que tenen experiència al govern i d’altres de noves amb molta empenta, i que tiraran endavant el projecte».

Va ser membre de la Mesa del Parlament

En l'àmbit polític, a banda d'haver estat alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet entre el 2019 i 2023, i regidora i portaveu d'ERC a l'Ajuntament del 2011 al 2024, Delgado ha estat diputada al Parlament de Catalunya durant dues legislatures, entre el 2016 i el 2020, primer amb Junts pel Sí i, després, amb Esquerra Republicana-Catalunya Sí. El juny de 2018 va ser escollida secretària quarta de la Mesa del Parlament, i és per haver permès que la cambra debatés sobre l'autodeterminació i sobre la monarquia espanyola que va ser jutjada, i absolta, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També ha estat presidenta del Consell Comarcal del Bages (2011-2013) i vicepresidenta i consellera comarcal de règim intern (2013-2015).

Tot i deixar la seva responsabilitat com a regidora, la santvicentina assegura que no deixarà l'escenari polític local i farà una proposta per encapçalar l’executiva local d'ERC a Sant Vicenç de Castellet amb persones de l’actual direcció i amb cares noves «per seguir treballant per un municipi cohesionat socialment, cívic i dinàmic, amb polítiques republicanes i transformadores».