L'Ajuntament de Santpedor demana millores a la línia de bus de Manresa

L’Ajuntament de Santpedor ha traslladat al servei territorial de Transports peticions de millores de la línia de bus que connecta el municipi amb Manresa. En una reunió en la qual van prendre part l'alcalde santpedorenc, l'arquitecte tècnic i la responsable de comunicació, es va posar sobre la taula les queixes que la ciutadania ha fet arribar al consistori en relació amb el servei i es van valorar propostes de millora.

Els serveis de la demarcació van prendre el compromís de fer una anàlisi de les inquietuds per veure la possibilitat d'aplicar totes o algunes de les propostes.

Precisament, ara fa un mes el grup municipal de la CUP de Santpedor, que és a l’oposició, va celebrar una assemblea oberta per recollir aportacions sobre aquest servei i van presentar al darrer ple municipal una moció -que va ser rebutjada- per tractar aspectes com la demanda horària de la línia amb Manresa i les mancances detectades amb el manteniment de les parades, l’accessibilitat i la informació del servei.

La formació concretava que els horaris de la línia entre Santpedor i Manresa és una de les principals queixes. Segons les opinions recollides pel grup, el cap de setmana i els festius són excessivament escassos, i els dies feiners els horaris contemplen uns salts que entorpeixen el seu ús.

La CUP deia també que l’estat de les parades i la informació del servei és un deure pendent de l’Ajuntament. En aquest sentit, la moció proposava executar millores a les parades instal·lant marquesines i bancs, vetllar pel bon estat dels distintius de les parades i dels suports informatius del servei, revisant errors que es troben en format digital, minimitzar la perillositat de les parades a peu de carretera, i totes aquelles millores tant viàries com d’informació dels vehicles que puguin assegurar l’accés a la població amb mobilitat reduïda.