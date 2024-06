El regidor de Sant Joan Àngel Sáez deixa el PSC però mantindrà l’acta com a no adscrit

El fins ara regidor socialista a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada Àngel Sáez s’ha donat de baixa del partit, al qual feia 14 anys que militava, pel «distanciament personal» que diu que es produeix des de fa uns mesos amb la portaveu i primera secretària del PSC a Sant Joan, Elia Tortolero. Amb aquesta renúncia, que figura en l’ordre del dia del ple d’aquest dijous al vespre i on es preveu una exposició dels arguments que han motivat la decisió, Sáez deixa el PSC però manté l’acta de regidor «com a resposta política al que considero una injustícia», i passa a ser no adscrit. El PSC, a l’oposició, es queda amb tres representants a l’Ajuntament.

Sáez, que també perd la condició de secretari d’organització de l’agrupació local i la de membre del Comitè Federal de la Joventut Socialista d’Espanya, assegura que ha estat una decisió «difícil i meditada», però que s’hi ha vist abocat per la «indefensió» que diu que té davant «les maniobres» que atribueix a Tortolero «per distanciar-me de l’agrupació».

El fins ara regidor socialista explica que aquest distanciament s’ha produït en paral·lel «al rumb que ha anat prenent el PSC al municipi», amb diferències quant a la confecció de llistes o altres circumstàncies internes, i que s’ha anat agreujant a mesura que s’acosten dates de renovacions de càrrecs a l’agrupació local. Sáez havia manifestat la intenció de presentar una candidatura pròpia per a la secretaria local (càrrec que ara ocupa Tortolero) i, segons el regidor, «ella preferia enfortir altres lideratges. Jo molesto». Per tot plegat, Sáez assegura en un escrit que Tortolero «ha exercit el seu poder i la seva posició d’autoritat dins del partit per ensorrar la meva feina i anar forçant la maquinària per situar-me fora. Ha actuat a esquenes meves durant molt temps, teixint intrigues i mentides dins del partit, de les quals no m’he pogut defensar». En aquest sentit, també denuncia «el silenci de l’executiva», de qui diu que no ha rebut ni una sola trucada (tampoc per part de la Federació del partit) des que el 18 de juny va comunicar la seva intenció d’abandonar el PSC, la qual cosa «ja denota que està tot fet i que no tinc cap opció».

En aquest context, Sáez decideix deixar el partit però mantenir l’acta de regidor «com una obligació ètica i moral», considerant que «la meva feina no mereix el tracte que he rebut», i pel fet que «no soc jo qui s’aparta del projecte socialista a Sant Joan, sinó que és l’actual grup municipal qui deixa de fer-ho per servir interessos personals».

Àngel Sáez, de 27 anys, és regidor a l’Ajuntament de Sant Joan des del 2019. Fins ara ho era del PSC, partit del qual també era portaveu suplent. A banda dels càrrecs que ostentava i que deixa a conseqüència de la seva marxa del partit, també havia estat primer secretari de la JSC Bages, Berguedà i Solsonès entre el 2015 i el 2022.