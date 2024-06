Sant Fruitós instal·la càmeres de videovigilància a la casa de Can Figueras

La casa de Can Figueras, ubicada al Bosquet de Sant Fruitós de Bages, compta des d'aquesta setmana amb càmeres de seguretat que enregistren les 24 hores del dia tot allò que passa entorn el perímetre d'aquest edifici.

Segons han explicat fonts municipals, l'Ajuntament ha instal·lat aquests dispositius per tal d'evitar actes de vandalisme en aquesta casa que és patrimoni immoble. El passat mes de maig el consistori ja va executar una primera mesura preventiva amb la instal·lació d'una tanca perimetral que pròximament també serà substituïda per un tancament definitiu.

Darrerament, s’havia detectat un augment de l’incivisme al poble que també havia arribat a Can Figueras en forma de grafits i pintades en parets de la casa, i s’hi va fer algun botellot al porxo, i el consistori temia que algun dia algú no acabés entrant dins l’edifici.

La casa de Can Figueras va ser construïda l'any 1932 per encàrrec del pintor sanfruitosenc Alfred Figueras, qui hi va viure i va crear-hi part de la seva obra. Des de l'any 2019 l'immoble és de propietat municipal, ja que el consistori la va adquirir amb la idea per poder-la obrir a la ciutadania mitjançant la seva futura adequació com a casa museu on s’expliqui la vida i l’obra del pintor.