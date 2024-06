Usuaris de la piscina de Sant Joan es queixen d’anomalies a l’equipament

Usuaris i usuàries de la piscina municipal de Sant Joan de Vilatorrada han expressat el seu malestar per diferents anomalies que hi ha a les instal·lacions, que van obrir al públic el 17 de juny passat. D’una banda, hi ha una de les quatre piscines, la mitjana, que està tancada per obres i, de l’altra, les dutxes dels vestidors no disposen d’aigua calenta. Segons han explicat des de l’Ajuntament, s’està treballant en un dels vasos per resoldre un problema de fuites i les instal·lacions no disposen d’aigua calenta per una avaria a la caldera, que asseguren que està en vies de solució.

La piscina municipal de Sant Joan de Vilatorrada han engegat la temporada d’estiu sense tenir les instal·lacions operatives al 100%. D’una banda, s’estan fent obres de reparació en un dels quatre vasos, el de la piscina mitjana, que es troba tancat al públic amb unes balles perquè s’hi fan obres per reparar les «pèrdues d’aigua que es van detectar», segons han subratllat fonts municipals. Els treballs de reparació del vas, que es van iniciar aquest mes de juny, «van per bon camí i la idea és poder obrir la piscina tan aviat com sigui possible», segons apunten les mateixes fonts. Aquestes circumstàncies, però, han propiciat les queixes d’alguns usuaris que han vist reduïda considerablement la zona de bany. A conseqüència d’això, mentre aquesta piscina estigui tancada, l’aforament, que habitualment és de 800 persones, està limitat a 600.

La piscina mitjana està tancada per reparar unes fuites d'aigua / Ajuntament de Sant Joan

Aquest, però, no és l’únic problema que hi ha a les instal·lacions. Alguns usuaris també han fet arribar les seves queixes a aquest diari perquè les dutxes dels vestuaris de la piscina no disposen d’aigua calenta. En aquest sentit, l’Ajuntament ha admès que «hi ha una avaria a la caldera», que s’està intentant solucionar.

Per tot plegat, diferents usuaris de les piscines municipals han expressat el seu malestar i lamenten que «s’hagi obert una instal·lació pública sense que estigui en condicions». Es queixen també de la manca d’informació sobre el tancament d’una de les piscines i la falta d’aigua calenta als vestuaris. Davant d’això, alguns banyistes apunten que «si ho haguéssim sabut potser no ens hauríem fet l’abonament». Asseguren també que el carnet es va encarint cada any «sense fer millores en els serveis».

La falta de manteniment a l’equipament és una altra de les queixes recurrents. Asseguren que «moltes taquilles estan espatllades» des de fa temps i afirmen que la piscina mitjana, que ara està tancada al públic, «ja tenia pèrdues d’aigua la temporada passada i no ho han reparat fins ara». D’altra banda, entre les queixes expressades també hi ha el fet que les persones que són de fora del municipi no es poden fer el carnet fins al 15 de juliol, «quan ja farà un mes que la piscina estarà oberta».

Les piscines de Sant Joan van estrenar la temporada el 17 de juny passat i estaran obertes fins al 8 de setembre, cada dia de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 9 del vespre.

Subscriu-te per seguir llegint