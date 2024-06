Bombers preveu una campanya contra els incendis forestals més curta que l’habitual

A diferència dels dos darrers estius, les pluges que han caigut arreu de la Catalunya central des d'aquest mes de març han contribuït a mitigar els efectes de la present sequera estructural, sobretot, en els boscos del territori. Amb aquest nou escenari, que dista notablement del que els cossos de seguretat estaven acostumats, els agents de Bombers de la Generalitat preveuen que els incendis forestals intensos respondran a episodis d'onades de calor o vents forts, que podrien començar a tenir lloc cap a mitjan juliol. Pel que fa al sud del Solsonès, Bages i Anoia la seva preocupació augmenta, ja que hi ha plogut amb menys mesura que en les comarques del nord.

En termes generals, en els darrers mesos «ha plogut molt i la majoria de boscos de la regió central s'han rehidratat» segons el sotsinspector del Grup de Reforç d'Actuacions Forestals (GRAF) del cos de Bombers, Edgar Nebot. A causa del millor estat de la massa forestal del territori, preveu que la campanya que s'emprendrà durant aquest estiu serà «progressiva i intermitent». Com va detallar, a mesura que vagi fent més calor, l'aigua del sòl s'anirà assecant i, com a conseqüència, també ho faran les plantes. Així doncs, quan hi hagi signes que els hi falta aigua hi actuaran per revertir la situació i mantenir els boscos hidratats i, per tant, més resistents contra incendis forestals.

Estat d'hidratació dels boscos

Les pluges, però, no han caigut de la mateixa forma en tots els territoris de la regió central i aquest fet condiciona el risc d'incendi que presenta cadascuna. A les comarques de la Cerdanya, l'Alt Urgell, Berguedà, Solsonès i Lluçanès les precipitacions han contribuït a mantenir els boscos hidratats. Al sud del Solsonès, Bages i Anoia les pluges no han estat tan abundants i, per aquest motiu, els cossos de seguretat preveuen iniciar la campanya d'estiu abans que en les altres comarques.

La meitat sud de la Catalunya central, a banda que hi ha plogut menys, també «hi fa més calor i compta amb més hores de ponent», motiu pel qual Nebot considera que a partir de principis o mitjans de juliol ja es podria generar algun incendi que «s'escapi de la capacitat d'extinció». Tot i això, a la meitat nord del territori l'escenari canvia, ja que des del Solsonès sud en amunt preveu que fins a finals de juliol els boscos no es trobaran en un estat de sequera semblant al d'altres estius. Aquest factor possibilitarà que, en principi, «la campanya de Bombers en aquesta zona sigui relativament curta», pel fet que la previsió és que comenci a mitjans de juliol i finalitzi a finals d'agost.

Una altra conseqüència positiva de les precipitacions és que les reserves dels embassaments de les conques internes i d'altres basses i pous que capten recursos s'han pogut reomplir, un aspecte que «facilitarà la tasca d'apagar focs» als agents, com va destacar el sotsinspector del GRAF. Això no obstant, el cos de Bombers seguirà mantenint el pla d'estalvi d'aigua al màxim d'eficiència pel que fa al consum dels recursos que es destinen a l'extinció d'incendis. De la mateixa manera, continuaran amb la política d'anticipar comportaments extrems per qüestions de seguretat en l'àmbit forestal.

Causes dels incendis forestals

Pel que fa a les causes dels incendis forestals, Nebot va destacar que solen ser tres: les negligències, que «es resolen amb l'educació i la conscienciació a través de campanyes», els accidents, que pel fet que són imprevistos «no es poden preveure» i els que tenen lloc per causes naturals, en els que més cal treballar per «planificar i preparar correctament els boscos a través de la gestió forestal».

Les principals mesures d'autoprotecció que va apuntar Nebot si un incendi forestal crema una àrea propera a zones habitades són preparar amb previsió els domicilis per fer-los segurs, en cas que sigui necessari confinar-se i que «les evacuacions preventives no planificades són perilloses», a no ser que ho determinin les autoritats o cossos de seguretat.

