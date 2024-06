Les entitats del Bages amb segell Biosphere es troben per parlar d’accessibilitat

Un total de 15 empreses i entitats del Bages amb certificació Biosphere, que reconeix els establiments compromesos amb la sostenibilitat, han celebrat una Sessió Col·lectiva de Destinació que ha tingut lloc a Urpina i ha estat centrada en l’accessibilitat. La jornada ha tingut un to amè que ha permès als participants fer xarxa i compartir idees i experiències per continuar millorant en sostenibilitat i accessibilitat. A través de diferents dinàmiques, les empreses han debatut accions de millora concretes i aplicables en matèria d’accessibilitat, han pogut veure exemples de bones pràctiques, identificar els seus propis reptes en aquesta matèria i de manera col·lectiva han buscat solucions per a cada tipus de negoci.

Una de les novetats de la sessió d’aquest any és que s’ha animat els participants a explorar l’oportunitat d’implementar millores conjuntes, és a dir, accions que permetin agrupar diverses entitats amb un mateix objectiu de millora. D’altra banda, la sessió també ha servit per implementar el relat del Geoparc a les empreses participants, ja que el fet d’acreditar-se amb el segell Biosphere les converteix en empreses col·laboradores del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central.

El conseller comarcal de Turisme i president del Geoparc, Eduard Mata, ha comentat que «l’accessibilitat és un element clau per a les destinacions que, cada cop més, treballen per oferir un turisme sostenible i de qualitat per a tothom». Les dades posen de manifest que a la Unió Europea una de cada quatre persones adultes té algun tipus de discapacitat i una de cada dues persones amb discapacitat se senten discriminades. Per aquest motiu, Mata ha destacat que «és important reivindicar aquest tipus d’iniciatives i formar les entitats del sector per posicionar el Bages com una destinació de referència en accessibilitat turística integral».

Urpina és un projecte de la Fundació Ampans, entitat Biosphere, que treballa per la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat i que compta amb una formatgeria i una granja de cabres, a més de l’oferta d’activitats per a empreses.

Actualment, el Bages disposa de 41 empreses que segueixen el programa Biosphere, un distintiu de qualitat que a la comarca està impulsat i coordinat conjuntament pel Consell Comarcal i la Diputació de Barcelona. El segell reconeix les empreses i els establiments compromesos amb la sostenibilitat i els ofereix assessorament perquè la seva gestió interna sigui el màxim d’eficient a través de manuals de bones pràctiques. D’aquestes 48, n’hi ha 3 que segueixen la formació per obtenir-lo per primera vegada, mentre que la resta són renovacions.