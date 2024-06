El PSC de Sant Joan demana a Sáez que retorni l’acta i no sigui «un trànsfuga»

El grup municipal del PSC a Sant Joan de Vilatorrada ha demanat públicament a Àngel Sáez, fins ara regidor a l’Ajuntament per la seva formació i que ara l’ha abandonat per passar a ser no adscrit, que deixi lliure la seva acta al ple perquè el partit pugui recuperar els quatre representants aconseguits a les eleccions del maig del 2023. En cas contrari, el considera un «trànsfuga».

En un comunicat que han tramès després que, en el ple d’aquest dijous al vespre, Sáez verbalitzés la seva sortida del grup per, sobretot, discrepàncies amb la seva cap de files, Elia Tortolero, els socialistes demanen «disculpes» a tots els votants «que ens van donar el seu vot, fa poc més d’un any, i ens van permetre passar de 3 a 4 representants, a l’Ajuntament». I en aquest sentit, expressen que «lamentem el pas donat pel fins ara membre del nostre grup, per no mantenir la fidelitat a la candidatura i al programa presentat, i per decidir convertir-se en trànsfuga i no deixar l’acta de regidor per tal que entri un altre candidat o candidata de la llista, i així completar la representació que els vots ens varen atorgar».

Tanmateix, el PSC santjoanenc confia que aquesta primera decisió del seu ja exregidor «doni pas a un replantejament i acabi renunciant a l’acta. Aquest és el compromís que adquirim tots els candidats i candidates del Partit Socialista quan ens presentem a unes eleccions. Esperem, doncs, compleixi amb el compromís acordat». I avisa que en el cas que no el compleixi, «el partit actuarà segons el que estableixen els estatuts i el reglament» interns.

Quant als motius esgrimits per Àngel Sáez per deixar el grup municipal i el partit, el comunicat no hi entra a fons, però sí que exposa que l’agrupació local «vol deixar clar que la nostra primera secretaria sempre ha treballat i treballa objectivament amb tots els companys i companyes, que ha estat al costat del regidor Àngel Sáez en moments on les seves accions no han estat positives i sempre l’ha defensat», fent referència, tot i que no ho explicita, a casos com el que va protagonitzar el 2021 quan, sent regidor de l’equip de govern, va ser identificat en un bar de la població incomplint l'horari límit d'obertura fixat en aquell moment per la situació de pandèmia.

El PSC hi afegeix que «mai ha treballat en contra del regidor amb la resta de companys i que té el nostre suport com agrupació perquè així ho ha demostrat al llarg d’aquests anys des que va agafar la responsabilitat l’any 2015». I conclou que «no tolerarem segons quines acusacions i falsedats contra la seva persona o contra l’agrupació i regidors».

Tal com va explicar Regió7, Àngel Sáez s’ha donat de baixa del partit, al qual feia 14 anys que militava, pel «distanciament personal» que diu que es produeix des de fa uns mesos amb la portaveu i primera secretària del PSC a Sant Joan, Elia Tortolero.

Sáez, que també perd la condició de secretari d’organització de l’agrupació local i la de membre del Comitè Federal de la Joventut Socialista d’Espanya, argumenta que aquest distanciament s’ha produït en paral·lel «al rumb que ha anat prenent el PSC al municipi», amb diferències quant a la confecció de llistes o altres circumstàncies internes, i que s’ha anat agreujant a mesura que s’acosten dates de renovacions de càrrecs a l’agrupació local.

