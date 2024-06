El govern de Sant Fruitós reclama a l’exalcaldessa el cost d’una sanció electoral

La Junta de Govern de Sant Fruitós de Bages (formada per regidors de Gent fent Poble) ha emès una resolució mitjançant la qual reclama a l'exalcaldessa per ERC Àdria Mazcuñan (actualment a l’oposició) el pagament de 600 euros corresponents a una sanció que la Junta Electoral va imposar al consistori per les municipals del 2023.

Tal com va explicar Regió7, a final de l’any passat el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona va confirmar una sanció de 600 euros imposada a l'Ajuntament santfruitosenc per la infracció del Règim Electoral General durant el govern d'ERC, Junts i PSC en el decurs de la campanya de les eleccions municipals del passat mes de maig.

La sanció derivava d’escrits presentats per Gent fent Poble en relació amb accions de l’anterior govern

Precisament, el pronunciament judicial (inicialment emès per la Junta Electoral de Zona de Manresa) responia als escrits presentats pel grup d'electors Gent fent Poble (formació que ara hi governa amb majoria absoluta), on es feia referència a publicacions, durant aquella campanya, a la web i a les xarxes socials del consistori, així com a l'enviament d'una carta informativa i la convocatòria d'una trobada veïnal, fets que la part denunciant considerava constitutius d'incompliment de la Llei orgànica de règim electoral general (LOREG).

Ja en el moment de la confirmació, l’actual executiu de Sant Fruitós va considerar que la sanció «hauria d'anar dirigida als grups que formaven el govern municipal d’aleshores (ERC, Junts i PSC)» i no al mateix Ajuntament. Per aquest motiu, l'actual govern va demanar al desembre la iniciació d’un expedient per tal de demanar que fossin aquests partits qui assumissin la sanció.

Ara, el govern santfruitosenc diu que «d'acord amb els informes jurídics fets per personal municipal, toca repercutir aquesta sanció a qui era la persona responsable de fer aquestes comunicacions electoralistes, l'alcaldessa».

Segons el mateix executiu, Mazcuñan va presentar una al·legació a aquest requeriment que «els serveis jurídics municipals» han desestimat, motiu pel qual «ara ja s'ha fet la reclamació ferma a l'exalcaldessa per tal que ingressi aquests 600 euros a l'Ajuntament».

