Sant Vicenç redueix un 25% els casos d’ocupació durant el darrer any

Durant el darrer any, els casos d'ocupació a Sant Vicenç de Castellet han baixat dels 34 als 26 que hi ha el dia d'avui, un descens d'un 25%, aproximadament. A més, en aquest mateix període de temps, hi ha hagut fins a 41 intents frustrats d'ocupacions delictives al municipi. Aquesta problemàtica sumada a altres altercats que també s'han produït a la localitat bagenca com furts o robatoris ha generat una certa sensació d'inseguretat ciutadana en alguns veïns, un fet que l'actual govern local pretén revertir.

«Volem que aquestes màfies que es dediquen a ocupar immobles es trobin amb una zona de confort zero», com ha remarcat el batlle a Regió7, motiu pel qual, davant de qualsevol nou cas la Policia Local té ordres de frustrar-lo. El passat octubre, a més, el consistori va incorporar un nou funcionari encarregat de la Direcció de Seguretat per garantir que aquests casos no vagin a més. Tot i que la seva baixada en l'últim any ha estat del 25%, Mauriz ha sentenciat que l'equip de govern «no està satisfet». «Voldríem que els 26 casos actuals que fossin zero», però ha afegit que han de seguir una sèrie de procediments concrets.

La col·laboració ciutadana, segons ha detallat l’alcalde, és essencial a l’hora de frustrar noves ocupacions, ja que són els veïns qui solen donar la primera veu d’alerta. Així, tant el consistori com el cos de la Policia Local poden actuar amb més efectivitat i rapidesa.

Actuacions de futur

«Millorar la sensació de seguretat ciutadana és un dels compromisos de l'equip de govern», ha apuntat Mauriz, i per aconseguir-ho estan impulsant algunes iniciatives en aquesta línia. En aquests moments, estan treballant en la redacció del projecte d'una nova comissaria de Policia Local, que està previst que entri en funcionament el 2025. L'actual «és obsoleta i no compleix els mínims» i esperen que pugui anar acompanyada d'una ampliació de la plantilla d'agents, «si no els limiten els recursos pressupostaris».

Altres accions, encara que de futur, són la creació d’una Oficina Tècnica de Governació, un nou espai en què es donarà una atenció directa i propera al ciutadà i la incorporació de diferents figures que complementin i col·laborin amb els cossos de seguretat del municipi, com ara serenos o agents cívics que actuïn de nit o bé de dia. Tot això, segons ha remarcat Mauriz, per «reduir a la màxima expressió la sensació d’inseguretat que actualment hi ha a la ciutat».