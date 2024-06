La cara nord de Montserrat es promociona a través del cicloturisme

L'hotel Mas de la Sala de Sallent ha estat avui l'escenari de presentació d'una iniciativa que pretén projectar el territori de la Catalunya central a través del cicloturisme actiu: Montserrat North Face. El coordinador del projecte, Marc Ribas, ha explicat que "és una experiència que va molt més enllà de les rutes en bicicleta; volem vendre la gastronomia, els vins, experiències culturals, però amb la bicicleta com a fil conductor".

Una cinquantena de persones s'han apuntat avui a la "prova pilot" de l'experiència que s'ha fet aquest matí, han tingut l'opció de triar entre diverses rutes en funció de si preferien anar per muntanya o carretera i del grau d'esforç físic que suposava. N'hi ha hagut algunes que ha fet una visita a la Casa Museu Torres Amat i d'altres que han passat pel celler Sanmartí. L'ambient a la tornada, quan s'ha fet la compareixença per donar a conèixer el projecte, era familiar i distés.

Per Ribas, "no es tracta de les rutes que han fet avui perquè l'experiència ha estat una mena de demostració, el que intentem és vendre productes molt diferents que va dirigits al públic final, però també als hotels i restaurants de la zona". La presentació també ha anat enfocada a empreses que volen atraure públic estranger.

Montserrat North Face ofereix tota mena de serveis addicionals per tal que els visitants que vulguin viure una "experiència de cicloturisme actiu completa" puguin fer-ho sense massa preocupacions, és a dir, tenen lloguer de bicicletes, servei de guies, GPS, servei d'activitats familiars, entre molts altres proveïments.

Nasi Sala, cuiner i director del Mas de la Sala, ha comentat que "aquest any és el nostre 30è aniversari i sempre hem intentat apostar pel producte de proximitat, és un valor essencial a casa nostra i el 2017 vam fer un gran pas per fomentar el cicloturisme". Per a Nasi, aquesta iniciativa busca "integrar territori i mantenir identitat a través de la gastronomia, els vins i el paisatge".

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha reivindicat "la gastronomia, el paisatge i el vi del nostre territori" i ha agraït al Mas de la Sala per ser "un punt on conflueixen iniciatives que sempre aporten".

Després de l'acte més formal, els assistents han pogut gaudir d'un pica-pica ofert per l'equip del Mas de la Sala que ha creat un ambient molt relaxat. Allà, els participants compartien la seva experiència, com la Grisel·la Sobirà, que ha fet una ruta de muntanya Forest perquè considera que Montserrat North Face "és un projecte que aportarà molt a la zona i farà que tinguem un territori més dinàmic".