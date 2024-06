Sant Fruitós recupera la Fira del Caçador amb un retorn polèmic

Ambient crispat, aquest diumenge, en el retorn de la Fira del Caçador a Sant Fruitós de Bages després de quatre anys d’absència. Prop de mig centenar de veïns han estat protestant des de bon matí amb pancartes i xiulets contra l’activitat cinegètica i la celebració del certamen, que consideren sobrefinançat, davant l’estupefacció dels assistents que omplen la zona del Bosquet, on se celebra.

La Fira del Caçador ha arribat a la seva setena edició a Sant Fruitós, després de quatre anys d’absència inicialment motivada per la pandèmia, i no ha estat fins ara que s’ha recuperat coincidint també amb el retorn al govern de Gent fent Poble i de l’alcalde, Joan Carles Batanés, a qui s’han dirigit part de les crítiques dels manifestants per permetre i subvencionar la fira.

La protesta ha arrencat del pavelló de Sant Fruitós amb consignes contra la fira i en defensa dels animals, i s’ha plantat a l’entrada del Bosquet, on els manifestants han continuat boicotejant el certamen coincidint amb els parlaments inaugurals i les entregues de premis que hi havia previstes. Abans, han conversat amb Batanés envoltats d’un ambient tens i amb alguns retrets per part de col·lectius i persones assistents a la fira.

Els manifestants, que no descarten constituir-se en una plataforma, asseguren que no els mou la vinculació a cap partit polític sinó que actuen a títol individual en defensa dels animals i el medi ambient. Critiquen que el certamen es faci amb diner públic, i consideren desproporcionats els 8.000 euros que s’hi destinen, a banda dels 1.800 que ja rep com a entitat la Societat de Caçadors de Sant Fruitós, que n’és l’organitzadora.

El govern municipal no ha volgut entrar en polèmica amb valoracions sobre la protesta, però tant l’alcalde com el regidor d’Entitats, Xavier Navarro, sostenen que no hi ha cap tracte diferencial respecte altres entitats, a qui, si ho demanen, també es donen ajudes extra quan organitzen activitats. A més, els 8.000 euros és la mateixa quantitat que ja es va destinar a la fira el 2019.

Entre altres coses, a la fira es podia veure una exposició d'aus rapinyaires / Oscar Bayona

La fira, que tanca aquest migdia amb voluntat de tornar i créixer de cara a l’any que ve, segons que ha assegurat el president de l’entitat organitzadora, Cándido Pérez, ha estat concorreguda durant tot el matí. A banda dels estands amb productes vinculats amb el sector i dels espais d’exhibició de gossos de caça o d’aus rapinyaires, ha comptat amb diverses propostes paral·leles, des d’un recorregut de caça, fins a concursos de gossos de mostra o de bellesa, o activitats de tir amb arc.