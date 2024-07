El Bages, la comarca amb més morts per accident de trànsit els primers sis mesos del 2024

67 persones han perdut la vida en 61 accidents mortals a les carreteres catalanes en els primers sis mesos del 2024, segons les xifres aportades pel Servei Català de Trànsit (SCT). 9 d'elles van morir al Bages, que ha esdevingut la comarca amb més morts a Catalunya el primer semestre de l'any. Durant el mateix període de l'any passat hi va haver 71 persones mortes en el mateix nombre de sinistres, fet que suposa una reducció del 5,9% de les víctimes mortals. El 2019 van ser 82 morts en 79 sinistres, un 22,3% més que aquest any.

Trànsit destaca que aquest primer semestre de 2024 es manté la reducció de la sinistralitat a la majoria de les demarcacions respecte del 2023, tret de Barcelona, amb 30 víctimes mortals, una més que l'any passat. És la demarcació amb més mortalitat. Les comarques amb més víctimes han estat el Bages, amb 7 morts, el Maresme, amb 5, i l'Anoia, amb 4. Aquest mes de juny han mort 9 persones a les carreteres barcelonines.

La segueix Tarragona, amb 17 morts, 2 menys que l'any passat. Les comarques tarragonines que acumulen més morts són l'Alt Camp i el Baix Camp, amb 5 víctimes mortals respectivament. Aquest juny han mort dues persones a les carreteres tarragonines.

A continuació, Lleida, demarcació on hi ha hagut 12 víctimes mortals, les mateixes que al 2023. La comarca del Segrià suma 6 dels 12 morts i la Noguera, 3. Aquest juny han mort 3 persones a les carreteres lleidatanes. I per acabar, Girona, on han mort enguany 8 persones, 3 menys que en el mateix període de l'any passat. L'Alt Empordà ha registrat 4 de les 8 víctimes mortals de tota la demarcació. Aquest mes de juny hi ha hagut 4 víctimes mortals a les carreteres gironines.

Les víctimes d'accidents, per gravetat i col·lectius

En aquests primers sis mesos també hi ha hagut 369 persones ferides greus, un 6,7% més que el primer semestres del 2023 però un 8,4% menys que el mateix termini del 2019. Aleshores n'hi va haver 400. Aquest any el juny ha estat el mes que ha concentrat més víctimes, amb 18, seguit del maig amb 14.

El Servei Català de Trànsit subratlla que es manté una reducció de les víctimes dels col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). Aquest any n'han mort 26, davant dels 32 de l'any passat i dels 34 del 2019. De les 26 víctimes mortals d'aquest any, 22 són motoristes, 3 vianants i 1 ciclista.

La proporció de motoristes morts continua sent una tercera part del total, concretament un 32,8% (22 motoristes de 67 víctimes mortals). Amb tot, l'SCT subratlla que es manté una lleugera contenció de la sinistralitat dels motoristes. El primer semestre de l'any passat n'havien mort 24 i el primer del 2019, 25. Pel que fa als vianants, s'ha passat de 7 persones atropellades l'any passat a 3 aquest any. Pel que fa als ciclistes, aquest 2024 n'ha mort 1, el mateix nombre que l'any passat i 2 menys que el 2019.

Per contra, cal destacar que aquest any ha augmentat la sinistralitat dels accidents mortals amb furgoneta implicada. Fins al 30 de juny han mort 9 persones en aquest tipus de vehicle. En el mateix període del 2023 no es va registrar cap víctima, mentre que el 2019 n'hi va haver 7.

Pel que fa al tipus de sinistre, dels 61 accidents mortals 19 han estat sortides de via, 19 xocs frontals i 10 xocs laterals.

La majoria de morts, homes

De les 67 víctimes mortals a les carreteres catalanes aquests primers sis mesos, 58 eren homes i 9, dones, i la majoria eren els que conduïen el vehicle amb què viatjaven. Així, dels homes morts en accident, 50 eren conductors i 4 passatgers. En el cas de les 9 dones, 5 eren conductores i 3 passatgeres.

Pel que fa a l'edat de les víctimes, el 50,8% tenien més de 55 anys. Les dues franges d'edat que acumulen més morts (el 41,5% del total) són la de 45 a 54 anys i la de 55 a 64 anys, amb 13 i 14 morts respectivament. Segueix a continuació la franja d'edat d'entre 65 i 74 anys, amb 12 víctimes mortals.

La C-37 acumula en aquesta primera meitat d'any 7 víctimes mortals (3 d'un mateix accident a Castellfollit del Boix, al Bages). En segon lloc, l'Eix Transversal (C-25) ha registrat darrerament també diversos accidents mortals i actualment acumula 5 morts. A continuació, hi ha l'A-2, l'N-II, la C-12 i la T-310, que enguany han registrat 3 morts cadascuna.

A l'AP-7, on fins ara hi havia hagut dues víctimes mortals al Vendrell i a Castellví de Rosanes -els dos camioners-, de moment es manté una reducció de víctimes. Durant els primers sis mesos del 2019 (abans de la gratuïtat) es van produir 5 víctimes mortals. Durant el mateix període de 2022 se'n van registrar 15 i el 2023, 7.

Finalment, 43 de les 67 víctimes mortals es van accidentar a la tarda o nit i, en concret, 29 ho van fer en tardes o nit de divendres o vigília de festiu, de cap de setmana o de festiu. Per dies de la setmana, dissabte, amb 15 morts, aglutina una quarta part de totes les víctimes mortals. Així mateix, els caps de setmana i festius, amb el 55% de víctimes mortals, continuen acumulant més de la meitat dels morts en accident de trànsit a les carreteres catalanes.