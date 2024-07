La furgoneta implicada en l'accident mortal a Castellfollit va envair el carril contrari fins al fatal xoc

Testimonis que van presenciar en directe l'accident mortal que aquest diumenge va tenir lloc a la C-37, a Castellfollit del Boix, amb tres víctimes, han explicat a aquest diari que la furgoneta implicada en l'accident va avançar, en un primer moment, el vehicle que circulava al seu davant pel voral de la dreta i, posteriorment, va envair el carril contrari, on es va acabar produint el fatal xoc. Els Mossos tenen oberta una investigació per esclarir les causes de l'accident.

Segons les mateixes fonts, la furgoneta circulava a una gran velocitat i, en el moment que va envair el carril contrari, el primer vehicle que es va trobar de cara el va haver d'esquivar, mentre que el segon cotxe que venia en el sentit contrari no va ser a temps de desviar-se i es va acabar produint el xoc. A conseqüència de la col·lisió, van morir les dues persones ocupants del turisme. Un passatger de la furgoneta, que havia estat traslladat en estat crític a l'Hospital de Bellvitge, va acabar morint hores després.

Un altre dels testimonis que va presenciar l'accident va ser el rector de Santa Maria i Sagrada Família d'Igualada, Francesc Xavier Bisbal, que en una piulada a la xarxa X (abans Twitter) ha explicat que mentre pujava a celebrar una primera comunió a Castellfollit va veure el tràgic accident. "La furgoneta m'ha avançat a una velocitat increïble a la sortida de Maians i amb un cop de volant s'ha posat de nou a la C-37, però contra direcció fins al fatal accident. Tot en uns segons. Que Déu els empari", ha manifestat el rector.

L'accident, del qual els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 13.05h, va tenir lloc al quilòmetre 75 de la C-37 en sentit Manresa. En el sinistre van treballar nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van fer tasques d’excarceració, i vuit ambulàncies i dos helicòpters medicalitzats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

