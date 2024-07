Sallent enllesteix les obres d’estabilització del talús del carrer de l’Estació

L’Ajuntament de Sallent ha finalitzat les obres d’estabilització del talús del carrer de l’Estació, situat al costat de l’ascensor de la Rampinya, que es va esllavissar després d’una intensa tempesta que va caure el maig de l’any passat. Les obres, iniciades a finals del mes de maig, formaven part de la segona fase dels treballs de reconstrucció del talús.

En un primer moment, es van fer treballs de sanejament, amb la retirada de materials inestables que amenaçaven de caure, i de consolidació essencial de la paret, per garantir-ne la seguretat. Ara, els treballs s’han centrat en el revestiment amb formigó projectat, ancoratges i malles per a una consolidació definitiva.

En els pròxims dies es preveu instal·lar enllumenat a tota la zona de la parada de busos, des del semàfor fins a l’accés a l’ascensor. La finalització dels treballs ha permès també reobrir la circulació amb normalitat a tota la zona, que ha estat restringida durant les obres per facilitar les operacions d’execució del projecte previst.

Fa poc més d’un any, el 24 de maig de l’any passat, una intensa tempesta que va caure en diversos punts de la Catalunya Central, amb molta aigua acumulada, va provocar la caiguda de part d’aquest talús, i el material desprès -roques, fang i arbres- va anar a parar a sobre de quatre cotxes, que van quedar malmesos, tot i que no va causar danys personals.

La part del talús que es va desprendre i sobre el qual s’ha dut a terme ara aquesta intervenció està situada just al costat de l'ascensor que uneix l'àrea de la Rampinya, a través d'un mirador a l'extrem del carrer Concepció, amb el nucli urbà, separats per un desnivell d'una vintena de metres. L'ascensor es va inaugurar l'any 2019 amb l'objectiu d'unir aquestes dues zones i, de fet, en aquell moment ja es va fer un estudi del talús que no feia preveure que es poguessin produir despreniments.