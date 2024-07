Els detinguts per la baralla de Santpedor estan implicats en altres agressions similars

Diversos dels detinguts per l'agressió al polígon de Santa Anna de Santpedor, durant la Festa Major, també estan vinculats a altres episodis similars de baralles, com la que va tenir lloc al polígon dels Trullols de Manresa, durant la fira de l'Ascensió, segons informen els Mossos d'Esquadra.

Es tracta dels vuit detinguts, sis dels quals menors, per l'agressió que hi va haver el passat 9 de juliol, en el marc de la Festa Major de Santpedor, quan van agredir dos nois i una noia de matinada. Els afectats van acabar amb múltiples contusions, amb una lesió a l'espatlla i amb una cella oberta. Per aquesta agressió, aquest dilluns hi va haver una nova detenció d'un altre menor presumptament implicat en els fets.

La policia catalana assegura a aquest diari que alguns d'ells també estan vinculats amb altres casos d'agressions físiques i assetjaments a menors, pels quals ja es van detenir cinc menors que van passar a disposició de la Fiscalia a principis del mes de juny.

Un dels fets va ser el passat 5 de maig quan un menor de 13 anys va ser agredit per un grup d'unes set persones també menors d'edat. El van seguir a la sortida de l'institut i un cop sol un dels membres del grup li va arrencar violentament una cadena que portava al coll i un altre el va colpejar a la cara. A més, un dels components del grup va gravar l'agressió.

En un altre cas, des del març de 2023, un menor de 14 anys va patir de forma reiterada amenaces, insults i agressions físiques per part d'un mateix grup de persones. Segons la víctima, un dia anava caminant pel carrer i un grup de menors se li va acostar i el van agredir. En una altra ocasió, el mateix grup el va envoltar, colpejar i li van robar diners que portava en efectiu. A més, també es van posar en contacte amb ell per telèfon i el van insultar i amenaçar. Fets similars es van anar repetint al llarg d'un any.

La investigació dels Mossos continua oberta per cercar més implicats en les agressions i episodis de baralles.