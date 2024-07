Sant Fruitós posarà un bus nocturn gratuït durant aquesta festa major

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages posarà en marxa per la festa major d’enguany, que se celebra al llarg d’aquesta setmana, una prova pilot de bus nocturn que connectarà el nucli urbà, on tindran lloc les activitats, amb els barris de la Rosaleda i de Torroella de Baix, per tal que els veïns d’aquest nucli hi puguin accedir sense necessitat d’agafar el cotxe o hi hagin d’anar a peu o amb algun altre mitjà per a la tornada.

El servei s’oferirà durant els quatre dies forts de la festa, del divendres 5 al dilluns 8 de juliol.

Les nits del divendres i del dissabte hi haurà un servei a 2/4 de 2 de la matinada i un segon a ¾ de 4 de la matinada, hora que finalitzen els concerts. La nit del diumenge el servei serà a ¾ d’1 de la nit i el dilluns al voltant de les 12 de la nit.

El servei s’oferirà des de la parada d’autobús de la carretera de Vic, la que es troba més propera al Cobert de la Màquina de Batre, espai on es realitzen els concerts.

Amb aquesta iniciativa es vol oferir un servei més als veïns i veïnes dels barris del municipi, potenciar l’ús del transport públic i assegurar una tornada segura a casa per a tothom.