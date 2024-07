La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada tanca durant el dia per manca d'agents

La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada ha hagut de tancar les seves dependències aquest dijous en els torns de matí i de tarda per falta d'agents. L'alcalde del municipi, Jordi Solernou, ha explicat a aquest diari que la baixa laboral de cinc agents, sumat a l'època de vacances, han deixat el cos amb sis agents operatius dels setze totals que no arriben a cobrir l'horari de les 6 del matí a les 10 del vespre. La previsió és que el servei torni a funcionar amb normalitat dilluns quan dos dels agents de baixa es reincorporin i n'arribi un de nou d'interí.

L'Ajuntament ja ha alertat a la ciutadania sobre la interrupció temporal del servei, així com als Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, Solernou recorda que es pot trucar al 112 i que amb els sis agents que queden operatius cobriran els torns de nit del cap de setmana. "Es tracta d'una situació provisional que ha arribat de forma imprevista i que intentem resoldre en les pròximes hores", destaca l'alcalde, que afegeix que el compromís del govern és ampliar la plantilla d'agents al municipi.

De fet, ja fa temps que la mateixa plantilla demana un reforç dels efectius i una millora de les seves condicions laborals. Segons expliquen fonts del sindicat policial SIP-Fepol, "les condicions dels agents de la Policia Local de Sant Joan són molt deficients en comparació amb altres municipis amb característiques similars". En aquest sentit, expliquen que des de fa anys es reclama una millora salarial i asseguren que el fet que encara no s'hagi concedit crea un malestar en la plantilla que provoca que "alguns policies acabin marxant a altres administracions".

En aquest sentit, Soldernou destaca que actualment treballen en la revisió de la Relació de Llocs de Treball del cos per tal d'estudiar una possible millora de les condicions laborals. En paral·lel, assegura que hi ha la voluntat d'ampliar la plantilla fins als divuit agents, amb dos de nous, un dels quals s'incorporarà aquest dilluns, quan està previst que es reobrin les dependències del cos.