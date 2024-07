Súria promou una comunitat energètica solar al polígon la Pobla

L'Ajuntament de Súria impulsarà una comunitat energètica solar d’autoconsum compartit al polígon la Pobla, amb la participació voluntària de les empreses d’aquesta àrea industrial. Les plaques fotovoltaiques seran instal·lades sobre la coberta del magatzem municipal de La Pobla i en un terreny municipal del polígon, amb una previsió de potència de 83 kW.

La presentació de la iniciativa va tenir lloc recentment al saló de sessions de la Casa de la Vila amb l’assistència de l’alcalde Albert Coberó i de responsables d’empreses del polígon. El projecte compta amb el suport del ministeri de Transició Ecològica, del Consell Comarcal del Bages i l’assessorament de l’empresa especialitzada Km0 Energy.

L’alcalde de Súria va explicar que el projecte es planteja com «un servei» a les empreses del polígon per tal que puguin reduir els seus costos energètics i participin en un projecte que aposta per la sostenibilitat i l’energia renovable.

La descripció del projecte va anar a càrrec de Xavier Massa, director d’operacions de l’empresa Km0 Energy. D’acord amb la normativa vigent, les empreses que formin part de la comunitat energètica hauran de pagar una taxa municipal que es veurà àmpliament compensada per l’estalvi econòmic anual en la factura elèctrica.

L’Ajuntament obrirà un registre de sol·licituds per formar part de la comunitat energètica del polígon de La Pobla, amb tres opcions de participació en funció de la potència que es vulgui subscriure. El termini de sol·licituds serà anunciat oportunament.

La creació d’aquesta comunitat energètica forma part de les iniciatives impulsades per l’àrea de Transició Energètica de l’Ajuntament per a la implantació i el desenvolupament de les energies renovables a la vila.