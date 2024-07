Sallent connectarà tota la zona esportiva amb una gran avinguda verda

L’Ajuntament de Sallent es troba immers en el projecte de transformació gradual de la zona esportiva del municipi, que es preveu anar desenvolupant en els pròxims 10 anys. El projecte pretén vertebrar i connectar els diferents equipaments esportius municipals a través d’una avinguda verda que uneixi l’espai amb el nucli antic i el carrer Verge del Pilar. Alhora, el pla preveu actuacions de millora en els diferents equipaments esportius i la redistribució d’alguns espais, alguns dels quals ja s’han executat.

Les obres de transformació de la zona esportiva de Sallent ja es van posar en marxa l’any passat i es preveu que s’allarguin almenys fins al 2035. De moment, ja s’ha fet algunes accions emmarcades en aquesta transformació urbanística. D’una banda, s’ha construït la nova pista poliesportiva amb l’skatepark i, de l’altra, s’han iniciat els treballs per canviar la gespa artificial del camp de futbol. A curt termini, es preveu posar gespa artificial a la pista de futbol sala, remodelar els vestuaris del camp de futbol i construir unes escales al costat del pavelló d’esports per facilitar-hi l’accés.

Un nou corredor verd

Segons l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, el consistori ha pensat la transformació urbanística de la zona esportiva «amb un sentit de futur». La idea principal és «fer un eix vertebrador que connecti tota la zona esportiva des de la Plaça Catalunya fins al darrere de les pistes de tenis, on hi ha el nou envelat», ja que actualment queden dues parts separades i el projecte contempla «connectar-les amb una gran passarel·la que, a més de generar una connexió de tots aquests espais, generi un nou corredor verd a dintre del municipi».

A partir d’aquest eix vertebrador s’aniran executant, en els pròxims anys diverses millores. Segons Ribalta, el pla contempla «tant la incorporació de nous elements a la zona esportiva com el manteniment de les instal·lacions que ja hi ha». En aquest sentit, ja es disposa d’un projecte per ampliar els vestuaris del camp de futbol, pensats també en la incorporació dels equips femenins. Altres millores que es contemplen al camp de futbol són arranjar les grades del gol sud, que es troben en mal estat, i canviar tot el mur. També hi ha previst fer un escala que connecti la plaça Catalunya amb la zona esportiva, una obra que es preveu començarà a executar després de l’estiu.

Un nou equipament esportiu

D’altra banda, més a la llarga, el consistori també vol construir un nou equipament esportiu, en un espai encara per urbanitzar, al costat de l’actual envelat, «que ara té uns usos purament esportius a diferència dels que tenia abans que eren més socials i culturals». El pla també contempla actuacions com el canvi d’ubicació de les pistes de vòlei, que tenen uns usos municipals, però són de propietat privada. La idea, segons l’alcalde, és traslladar-les d’ubicació per adequar l’actual espai com un gran aparcament, que resoldria la manca de places que hi ha al municipi tenint en compte que es tracta d’una zona a tocar del centre.

Un altre tema amb el qual l’Ajuntament està treballant és en la gestió de la piscina, on el consistori col·labora amb l’entitat que se’n fa càrrec a través d’un conveni. Segons Ribalta, «la piscina també necessitarà un canvi i estem treballant per trobar el punt d’equilibri».

La de la zona esportiva és, apunta l’alcalde, una de les tres grans transformacions en l'àmbit urbanístic que pretén dur a terme el govern sallentí, juntament amb la del nucli antic i la de la zona minera, amb les quals s’està començant a treballar.

Subscriu-te per seguir llegint