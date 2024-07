La Plataforma pel desdoblament de la C-55 suma una seixantena d’adhesions en tres mesos

La Plataforma pel desdoblament de la C-55, que s’ha impulsat des del Bages i que vol aglutinar sota un gran paraigua el teixit social i empresarial del territori, ha recollit el suport de més d’una seixantena d’institucions, col·legis professionals, entitats i empreses en tres mesos d’activitat. Tal com va explicar Regió7 després de la seva presentació oficial, l’11 d’abril passat a Sallent, el col·lectiu convida a defensar «amb una sola veu» per reclamar la conversió de la C-55 en una autovia, com a mínim, des de Manresa fins a Castellbell, recuperant l’esperit del projecte executiu que la Generalitat va redactar, dividit en tres trams, entre el 2011 i el 2015.

Una de les últimes entitats destacades, per la seva activitat, que ha fet pública la seva adhesió és la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Segons fonts de l’entitat, aquesta decisió és fruit del debat intern generat durant les darreres setmanes i «d’un treball en què el col·lectiu d’arquitectes ha fet unes aportacions que han estat incorporades al manifest de la plataforma». Així, el COAC defensa que el desdoblament de la via ha de formar part «del compromís i una millora compartida per promoure totes les infraestructures de transport públic i de mobilitat activa que facin viable l’assoliment d’una veritable mobilitat sostenible i descarbonitzada».

Pel que fa a les aportacions concretes, es planteja la necessitat que l’estudi de viabilitat del traçat 2+2 calculi la petjada de carboni, tant de la construcció de la futura via, com del seu manteniment i funcionament diari, i incorpori en el seu disseny les mesures adequades per reduir-la o compensar-la.

El col·lectiu d’arquitectes també ha inclòs en el manifest la importància que aquest estudi del traçat 2+2 tingui en compte la possible connexió amb el node ferroviari que es projecta a Sant Vicenç de Castellet a través del futur intercanviador de referència a les Comarques Centrals per a les línies de Renfe i Ferrocarrils.

Finalment, el COAC també ha incorporat el que exposa que és «una visió estratègica global», en la qual la mobilitat «sigui integral», que arribi a tots els sistemes de transport públic i que «articuli una veritable xarxa de pobles i ciutats sostenibles en el marc d’una regió competitiva i atractiva per viure-hi».

La Plataforma pel desdoblament de la C-55 es va posar en marxa formalment el mes d’abril passat i una de les primeres accions va ser la de reclamar el compromís de desdoblament davant de les principals formacions polítiques que van concórrer a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. El col·lectiu és crític amb el plantejament que ha plantejat i engegat en l’últim any i mig l’actual executiu en funcions d’ERC, en el sentit d’apostar pel model 2+1, és a dir, la incorporació d’un tercer carril en trams, deixant la porta oberta a un futurible 2+2, però rebutjant el projecte de desdoblament tal com es va dissenyar fa una dècada. Aquesta estratègia del govern, tal com ha anat explicant Regió7, es complementa sobretot amb la futura ampliació de la gratuïtat de l’autopista.

