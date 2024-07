La pluja no atura la Festa Major de Sant Fruitós de Bages

La pluja no ha aturat la Festa Major de Sant Fruitós de Bages, que enguany ha incorporat un acte cultural renovat, una matinal esportiva, un friki-bingo,una sessió de ball de la gent gran i un espai jove, El Tros, amb diverses activitats paral·les a la festa major, com el corretasques.

Els primers actes, com ja és tradició, van ser els del Batibull, la festa major infantil, que va celebrar-se del dimarts al dijous. A part dels inflables matinals, que hi van ser els tres dies, també hi va haver una cercavila musical, un espectacle de circ i un de màgia i un taller de bombolles. Fora dels actes del Batibull, dimarts es va celebrar la banyada nocturna a les piscines municipals, i dijous va ser el torn del ja tradicional 7 de tapes i 7 de vins.

El plat fort de divendres va ser el concert de festa major, on van actuar Figa Flawas i també Dj Creuss. Al migdia hi va haverl’actuació Viatge Musical, a càrrec del taller de teatre d’Ampans i, al vespre, la festa andalusa, que va comptar amb les actuacions de l’escola de ball Lourdes Jiménez i el concert de MasaMadre.

Dissabte va començar amb la matinal esportiva pels més menuts i el vermut commemoratiu del centenari del FC Fruitosenc, on es van descobrir les noves equipacions del club. A la tarda hi va haver la jornada de cultura popular, amb la proclamació de la Pubilla i les Dames i una mostra de capgrossos, bastoners, esbart, geganters i sardanes. La cercavila prevista no es va fer per previsió de pluja. També es va disputar el partit de veterans entre Fruitosenc i Pirinaica en el Memorial Miquel Martínez, mentre que el Frikibingo i el Ball amb Joan Vilandeny es van haver de fer a la pista coberta de l’escola Monsenyor Gibert per la pluja. La nit va cloure amb el concert de Noche Ochentera i Dj Arzzett, que va ser un èxit malgrat la forta pluja.

Avui ha estat el torn del vermut popular i el festival d’estiu del gimnàs V2O, a més del concert i el ball de festa major, a càrrec de Venus la Gran Orquestra. Demà es posarà punt i final a la celebració amb el sopar de carmanyola i l’espectacle 2 que improvisen dels actors Judit Martín i Jordi Soriano.

Prova pilot de busos

Una de les novetats d’enguany van ser els busos nocturns que van connectar el Cobert de la Màquina de Batre, on es feien els concerts, amb Torroella de Baix i la Rosaleda. L’Ajuntament va planificar dos busos en divendres i dissabte, i una freqüència avui i demà Es tracta d’una prova pilot, que en funció dels resultats es repetirà en els propers anys.