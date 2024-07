Cardona aprova noves subvencions per impulsar l'activitat econòmica al municipi

L'Ajuntament de Cardona ha actualitzat les bases que determinen les subvencions que es destinaran a la promoció de l'activitat empresarial del municipi, que tabé inclou el nucli de la Coromina. Aquesta actualització, aprovada en el darrer ple municipal, arriba després de tres anys sense canvis, que ara s'aplicaran "per donar cabuda a l’evolució del teixit empresarial i les seves necessitats”, segons que ha remarcat el regidor de Promoció Econòmica, Salvador Campos.

Les principals novetats recauen en la voluntat d’ampliar els conceptes subvencionables, s’amplien aquells que fan referència a la modernització, millora d’innovació i de competitivitat d’una activitat econòmica i s’obre una nova línia de suport a l’autoocupació que finançarà fins a un 30% de la quota d’autònoms durant els primers sis mesos d’alta. Aquestes noves bases han estat aprovades per unanimitat, i la convocatòria s'obrirà en les properes setmanes.

En el mateix ple, també es va aprovar la posada en venda d’una parcel·la, propietat de l’ajuntament, del nou polígon. El terreny, que compta amb una superfície de 7.751,63 metres quadrats, es comercialitzarà per 80,75 euros/m2. Aquest procés de comercialització suposa, segons va indicar l’alcalde, Ferran Estruch en la sessió plenària, “una aposta de futur pel desenvolupament de Cardona i per a l’increment del teixit empresarial del municipi, que potenciarà la col·laboració entre empreses i generarà un ecosistema ideal per fer créixer les empreses des de la innovació, sostenibilitat i proximitat.”

Seguint l’ordre del dia, la regidora d’Igualtat i Feminismes, Maria Camps, va presentar al ple l’adhesió del segon Pla Comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI+ i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Bages. El pla, que va ser aprovat per unanimitat, té per objectiu “fer transversal la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a les diferents àrees del consistori i combatre la LGTBIfòbia, posant el focus en infants i joves i treballar-ho des de l’educació.”

També va ser aprovat un reglament intern sobre l’ús d’armament i eines de la Policia Local, el reglament del Consell de l’Esport de Cardona així com l’autorització per a la celebració del Corre de bou d’enguany.

El darrer punt de l’ordre del dia va ser la modificació del règim d’indemnitzacions dels regidors municipals. L’alcalde, fins ara diputat al Parlament de Catalunya i amb dedicació exclusiva a la cambra catalana, passarà a cobrar el règim econòmic d’assistència als plens municipals i a la Junta de Govern Local, tal com està previst. Fins ara, Estruch no cobrava per aquests dos motius després que hi va renunciar quan va prendre possessió del seu escó l’any 2021.