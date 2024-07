Cardona celebra dues jornades de salut i benestar amb la Fundació SHE

La Fundació SHE, amb el suport de Fundació La Caixa, organitza dues jornades especials dedicades a la salut i el benestar els propers 18 i 19 de juliol. Les activitats estan dissenyades per promoure hàbits de vida saludables en la comunitat i poder seguir complint els objectius de Healthy Communities 2030, el programa de salut que es va iniciar el 2020 i que estudia si la implementació local d’intervencions educatives per promoure la salut en l'àmbit comunitari millora la salut cardiovascular global de la població. Durant la segona jornada, es farà la presentació dels primers resultats de l'estudi i comptarà amb la presència i intervenció del prestigiós cardiòleg Valentí Fuster, que lidera el projecte.

Jornada lúdica a la piscina

La primera Jornada Healthy Communities d'Estiu tindrà lloc el 18 de juliol. Es tracta d’una jornada lúdica dirigida als participants del programa i a tota la població que es farà a la piscina de Cardona i oferirà una varietat d'activitats esportives per a tota la família. Des de 2/4 d’11 del matí fins a les 9 del vespre, els participants podran gaudir de classes de iogalates, dansa, zumba i arts marcials, entre altres.

L’objectiu d’aquesta jornada és promoure els hàbits saludables, i a la vegada, augmentar l’adherència de les persones participants en el programa Healthy Communties, el qual es troba actualment en fase autònoma dels Grups d’Ajuda Mútua.

Presentació dels primers resultats científics

El divendres 19 de juliol, l'Auditori Valentí Fuster acollirà una jornada dedicada a la presentació dels primers resultats de l'estudi Healthy Communities. L'acte començarà a les 7 de la tarda i comptarà amb la presència i intervenció del prestigiós cardiòleg català Valentí Fuster, que oferirà una xerrada sota el títol «La salut del segle XXII».

L'equip HC2030 presentarà les properes accions del programa, destacant les iniciatives i activitats futures que seguiran promovent la salut i el benestar a Cardona. A més, el Dr. Roberto Elousa, investigador de l'Institut de Recerca Hospital del Mar i del CIBERCV, col·laborador del projecte HC2030 i Degà de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, presentarà els primers resultats científics dels mesuraments dels participants. Aquesta anàlisi comparativa entre els primers i segons mesuraments oferirà una visió detallada de l'impacte del programa en la salut de la comunitat. Per concloure la jornada, hi haurà l’actuació del «Cor Jove» de Musicant amb acompanyament instrumental, que posarà el punt final a aquest acte, amb entrada lliure i gratuïta.