Més de 1.500 persones han fet de Rajadell la capital del gospel al llarg de 18 anys

Què podia fer que una localitat que no arriba al miler d’habitants es convertís en epicentre de la música gòspel, no un, ni dos, ni tres anys, sinó 18 ja? A Rajadell tenen la resposta, o les respostes. Un poble acollidor, una organització entusiasta, la presència de grups de renom i uns alumnes (campusins) fidels. El Campus Gospel de Rajadell va arribar aquest cap de setmana a la majoria d’edat. 18 edicions per les quals han passat 1.582 participants.

En l’edició celebrada fins ahir, amb una mitjana d’edat de 53 anys entre la norantena d’alumnes -si fa o no fa com sempre- hi havia catalans, set francesos i gent de Canàries, de Burgos, del País Basc, de Logronyo, de Màlaga i de Sòria. L’organització envia cada any un correu a 1.500 persones. Habitualment, en repeteixen mig centenar d’un any a l’altre i se n’hi afegeixen quaranta de noves.

«Va ser per pura il·lusió»

L’instigador de tot plegat és el músic manresà Ramon Escalé, que el 2005 va muntar la primera edició del campus. «Va ser per pura il·lusió. Sobretot el primer any, va ser un descobriment, i vam anar fent i creixent». Ja van començar amb més de 80 persones perquè «vaig fer un taller de gòspel a Mataró i van venir tots en massa. Era un moment d’efervescència de tot el tema del gospel». Al cap de tres anys hi va anar la primera estrella internacional. «Va venir el Basil Meade perquè vaig anar a Londres, el vaig conèixer i li vaig proposar. Va venir encantat i vam començar tot el treball internacional».

Ahir presumia que «el campus es coneix a Europa, i a Amèrica hi ha gent que sap qui som». Recordava que en una edició va aparèixer Donald Laurence, guanyador d’un Grammy. «Em van dir: ves allà darrere que hi ha algú que et vol saludar. Aquell dia va morir la meva mare. Ell havia vingut directe de Chicago, li ho vaig dir, i em va respondre: ‘Ara ja sé per què he vingut’».

Atribueix «a una llei no escrita» que la gent nova es trobi de seguida com a casa al campus. Ahir al matí, durant l’hora de l’esmorzar, es veia la companyonia entre els participants, amb moltes abraçades i complicitat.

El músic lamentava que «hi ha una sensació general pel que fa al gòspel que tothom és molt bo, i no és veritat perquè, quan veus els grups que venen, t'adones que hem sortit de la prehistòria, però que tot just estem a l’edat mitjana; no hem arribat ni al renaixement i ells ja són a l’edat moderna. Ho podem fer molt bé, però estem a anys llum. Per altra banda, hi ha la tendència a dir que ja ho hem vist tot i, quan demanes a la gent si coneix tal o qual cosa, veus que no. M’hi trobo sovint». Apel·lava a la humilitat i a entendre què és el gòspel. Actualment, a Catalunya, calcula que hi ha més de cent cors de gospel.

El campus el fa possible un nucli dur d’una dotzena de persones, però tot el cor de l’Esclat Gospel Singers, que són trenta, hi col·labora en algun moment o altre.

Ha fet amistats de molts llocs

Anna Isern, de Santa Perpètua de Mogoda, té 65 anys, és educadora infantil i només ha faltat una vegada al campus, i perquè el seu fill, que viu a Beijing, va ser pare i hi va anar. Va saber del campus a través d’una persona que estava en un cor clàssic on cantava. «Vaig descobrir els Esclat Gospel Singers un any a Sabadell i m’hi vaig enganxar». Al seu entendre, l’organització és un dels secrets de l’èxit de la proposta, que «de mica en mica, ha anat evolucionant a millor. El preu també ha canviat, però no és excessivament car». Del gòspel l’atrau «que té energia, sentiments, emocions, i que genera unió». Al campus hi ha fet amistats de molts llocs. Si ha de triar un tema, es queda amb Amazing Grace.

Per amor al poble

Els campusins es van allotjar a les antigues escoles i també hi havia una zona d’acampada. Pel que fa als grups, els acullen famílies del poble. És el cas de quatre noies del grup holandès, que van estar a casa de Gemma Carné i Francesc Calvet, que han començat a acollir els darrers anys per amor al poble, reconeixien, i també perquè s’ha independitzat una filla i tenen més espai. Ell és de Rajadell de tota la vida i, ella, fa 40 anys que hi viu. Estan molt contents amb l’experiència. Calvet comentava que suposa tenir «uns caps de setmana molt vius i donar a conèixer el poble any rere any». Carné assegurava que mai no han tingut cap problema amb les persones acollides. «Al grup que acollim també els oferim la piscina, i ho agraeixen moltíssim. Dels àpats se’n cuida el campus, però «acollir també vol dir tenir a casa la nevera plena. Sobretot, molta fruita. Els agrada molt».

Com anar a missa a Nova York

N’hi diuen Sunday Service i és com una missa que molts turistes van a veure quan viatgen a ciutats com Nova York, amb la diferència que, ahir, no hi va haver sermó i es va poder gaudir a la plaça d’un poble del Bages. Habitualment, al Campus Gospel de Rajadell, la fan en un bosquet que els deixa una família del poble, però, amb el xàfec que va caure dissabte, va quedar molt moll i van canviar l’emplaçament. Ramon Escalé la va definir com un «sopar de Nadal», una cita ineludible i especial. Ho va ser. La van protagonitzar membres dels dos grups estrella d’enguany. «God is Dope», deia la samarreta d’una intèrpret.

Concert final amb sorpreses a punt de celebrar 25 anys Una dotzena de temes, amb ritmes funky i l’acompanyament de tres instruments de vent a l’escenari, a banda del piano, baix i guitarra, van tancar el Campus Gospel de Rajadell 2024. Entre altres sorpreses, va incloure «l’estrena mundial» de l’adaptació del tema What is this? de Walter Hawkins, com va anunciar el director de l’Esclat Gospel Singers, Ramon Escalé. La formació celebrarà 25 anys el gener vinent. A2/4 de 7 de la tarda, una hora abans del concert, ja hi havia cua. Es van vendre 64 entrades anticipades i 61 una estona abans de començar. Aquestes 125 persones, juntament amb els campusins, famílies acollidores del poble i familiars dels artistes, van omplir com un ou la plaça. L’Esclat Junior i l’escola del Prat, sota la direcció de Laia Badrenas, van obrir el foc. Després, s’hi van afegir els Esclat Gospel Singers i el cor del campus. A l’hora de tancar edició, continuava la vetllada en una plaça totalment lliurada a les veus dels cantaires.

