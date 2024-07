Més de 5.000 persones al Bages tenen teleassistència

Gairebé 10.000 persones del Bages, Moianès, Berguedà i Anoia són usuàries del Servei Local de Teleassistència (SLT) que atén la Diputació de Barcelona, una eina de suport a persones grans que en el conjunt de la província ha assolit aquest mes de maig els 110.000 usuaris. Tenint en compte que el 30 d’abril de 2023 es prestava a 102.249 usuaris, l’increment en aquest últim any se situa per sobre de les 600 de mitjana mensual.

En concret, a les comarques de casa nostra hi ha actualment 5.332 usuaris al Bages, 409 al Moianès, 1.167 al Berguedà i 2.938 a l’Anoia.

El servei de teleassistència té per objectiu oferir seguretat i donar tranquil·litat i acompanyament les 24 hores del dia els 365 dies de l’any a persones que poden estar en situació de risc per raons d’edat avançada, solitud, fragilitat, salut, discapacitat o dependència. Actualment, és el servei social amb major cobertura a la província, ja que gairebé el 14% de la població major de 65 anys i més d’un 36% de la població major de 80 anys, té el servei.

La Diputació de Barcelona el presta en col·laboració amb els municipis de la província, excepte Barcelona, des de 2005. El sistema de col·laboració estableix una aportació dels municipis del 53% del cost del servei, mentre que l’organisme provincial finança el 47% restant.

El 2023 el servei va fer gairebé 1,5 milions de trucades i es van atendre prop de 750.000 (un 50% per comunicar informació rellevant; més del 35%, per aspectes tècnics de funcionament del servei i un 15% per demanar ajuda, destacant les emergències sanitàries i les converses per soledat). En l’àmbit preventiu, el servei ofereix consells de seguretat, salut i benestar social a través de trucades, tallers, xerrades o díptics informatius.

De forma complementària, el servei compta amb dispositius de seguretat per prevenir riscos a la llar i sobre la salut de la persona com detectors de foc i fum, caigudes, presència, entre d’altres, així com amb protocols específics per detectar la sospita de maltractaments, conductes suïcides, caigudes recurrents o deteriorament cognitiu.

Així mateix, durant el 2023 es van fer més de 125.000 visites domiciliàries, tant de valoració de la persona, com de seguiment i resolució d’incidències tècniques. El SLT compta amb 42 unitats mòbils distribuïdes pel territori que atenen emergències socials i donen suport als serveis d’emergències sanitàries o cossos de seguretat de la comunitat.

Transformació digital

A partir de l’any 2021, coincidint amb l’inici d’un nou contracte de prestació, es va apostar per iniciar una transició digital del servei, amb l’objectiu d’avançar cap a la teleassistència predictiva i cognitiva (capaç de predir necessitats i situacions de risc), amb la substitució progressiva dels terminals analògics a les llars per terminals digitals.

Altres actuacions seran l’ampliació de les llars connectades amb ‘Tot en un sensor’, un projecte basat en eines d’intel·ligència artificial per detectar canvis d’hàbits que poden indicar estats inicials de deteriorament cognitiu o problemes de salut física o mental, i la implementació de tecnologia de suport (tauletes) per a l’estimulació cognitiva dels usuaris.

Per reforçar aquestes tres línies d’actuació encaminades a la digitalització del servei, la Diputació de Barcelona rebrà 6,9 milions d’euros fins a finals de 2025. Aquest finançament serà a càrrec del fons Next Generation EU que gestiona el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, destinat a projectes tecnològics al servei de l’atenció i la cura de les persones.

Així, la Diputació de Barcelona té previst substituir el 35% dels terminals analògics d’aquí al 2025 i, gràcies als fons europeus, la previsió és poder arribar al 60%. Amb el fons Next Generation també es podran monitorar 900 llars amb el projecte ‘Tot en un sensor’, i adquirir un miler de tauletes per aquells usuaris que no en disposen, i així poder accedir al programa d’exercicis d’estimulació cognitiva i reduir l’escletxa digital.

