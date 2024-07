Sant Vicenç fa gran el correfoc infantil i salva la trobada de gegants

Sant Vicenç de Castellet ha viscut un pròleg de la festa major, amb una programació específica infantil, amb un balanç ambivalent. Bàsicament, perquè la pluja constant (i, per moments, abundant) que va caure dissabte a la tarda va afectar de ple la trobada de gegants, que precisament era una de les novetats d’enguany perquè s’havia traslladat a aquesta jornada (tradicionalment es feia el matí de diumenge del cap de setmana central).

Tanmateix, i malgrat que la meteorologia va obligar a fer modificacions importants en aquest acte, finalment es va poder salvar, aixoplugat sota la coberta de la pista d’hoquei. Allà, totes les colles participants van poder aprofitar instants de pausa de la pluja per descarregar i plantar almenys un dels seus gegants i, amb el públic assegut a la graderia, fins i tot es va fer una cercavila de dues voltes al perímetre de la pista (envoltant les taules que hi havia disposades per al sopar posterior), amb els grups de grallers alternant-se a les músiques, i les ballades finals de cada colla i el lliurament de records com a cloenda.

Un dels actes que sí que es va poder desenvolupar plenament tal com estava previst va ser el correfoc infantil, que va tenir lloc divendres al vespre. I que va ser tot un èxit de públic i de participació. Aquest esdeveniment era una novetat a mitges, ja que Sant Vicenç ja gaudia d’un correfoc infantil propi des de fa uns anys, però integrat dins les festes d’hivern i en un format estàtic (una representació de la «llegenda de Castellet» a la plaça de l’Onze de Setembre). Enguany s’ha traslladat a l’estiu i se’n mantenia l’escenari i també la representació de la llegenda, però l’aspecte rellevant és que en acabat es va fer una petita cercavila de foc per carrers propers, que va comptar amb molta concurrència disposada a posar-se sota les espurnes.

A més a més, la coincidència amb el sopar popular prefesta major organitzat pel Club Natació Castellet en un espai de la mateixa plaça on va cloure el correfoc va contribuir a fer que es bastís un ambient encara més festiu.

Tot plegat va estar precedit d’un pregó propi i a mida d’aquesta programació, el que van protagonitzar a la plaça de l’Ajuntament els integrants de la secció infantil del grup de teatre Cul-i-Seu, i per la cercavila encapçalada pel grup de percussió PikBé.

Aquesta primera part de la festa santvicentina continuarà aquest dilluns a la tarda amb un espectacle i infantil, i aquest dimarts també a la tarda amb una gimcana.

La festa gran, aquest cap de setmana

De la programació de la festa major ‘gran’ en destaca la repetició i consolidació d’una novetat de l’any passat, que és que a banda del correfoc que té sempre lloc divendres (i que enguany també arriba als 40 anys), dissabte es podrà veure l’espectacle pirotècnic «La llegenda de Castellet». També destaca el canvi de dia de l’acte de lliurament de la distinció de la Medalla de Sant Vicenç, que des de la primera convocatòria es feia el dissabte de festa major al migdia, i que enguany es trasllada a diumenge.

L’Associació Cultural El Breny, que des de fa 50 anys edita una publicació d’informació local de periodicitat mensual, serà l’encarregada del pregó que divendres 12 de juliol a la tarda obrirà oficialment la festa major, i que anirà seguit de l’acte de proclamació de la pubilla i hereu 2024.

En l’apartat musical, la gran aposta és el concert dels Catarres, el mateix divendres, a la plaça Onze de Setembre després del Correfoc gran.

Es mantenen apostes que ja des de fa anys tenen una molt bona resposta de públic, com ara l’Encierro pamplonica (un recorregut pels carrers amb vaquetes inflables) o l’àpat popular, enguany amb botifarrada i ouferrada. També es repeteix la presència de barraques de les entitats a la plaça de l’Onze de Setembre, un dels nuclis centrals de la festa.