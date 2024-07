Súria dona el tret de sortida a la Festa Major, que estrena la Trapellada

La Festa Major de Súria, que arranca motors avui dilluns, tindrà com a gran novetat la Trapellada, que tindrà lloc aquest dissabte a la nit i que es convertirà en un dels actes centrals de la festa d'enguany. Aquesta celebració, explica l'organització, vol representar un conflicte que va passar al municipi a finals del segle XIX, quan estava dividit entre dos bàndols, els Blancs i els Negres, i també vol relatar la seva reconciliació gràcies al Follet Trapella. Aquestes darreres setmanes, l'organització ja ha repartit papers per les cases per dictaminar qui farà de blanc i qui farà de negre, i han demanat que, els dies anteriors, la gent ja vagi vestida del seu color.

Així doncs, la Trapellada començarà amb la pujada dels Blancs i dels Negres en direcció a l'església del Roser del Poble Vell. Allà, es farà el Ball del Fantasma del Castell i de la Bruixa Esguerrada, i posteriorment ambdós grups aniran cap a la Plaça Major, on hi haurà els balls de la imatgeria i sopar, abans de finalitzar la cercavila al Pla de la Font.

Actes tota la setmana

La resta d'actes de la Festa Major comencen avui amb dos actes ja tradicionals: els KEN, els campionats esportius nocturns, i l'Animats, els concerts de grups locals. Ambdues activitats s'allargaran fins dimecres. Precisament dimecres també hi haurà la missa de Sant Cristòfol i la benedicció de vehicles. Dijous serà el torn dels Kampionats Esportius Infantils, els Jocs Musicals i els Jocs i Tallers, la gimcana nocturna i la piscina nocturna, i també la cantada d'havaneres.

Divendres es donarà per iniciada la Festa Major amb l'acte oficial i la cercavila d'entitats, així com la primera jornada de les Nits de la Vila. També hi haurà una activitat de Laser Combat, el Ral·li de Festa Major i el concert dels 80 Principals i La Tropical. El DJ Oscar Nadal tancarà la vetllada. Dissabte al matí serà el torn del Memorial Joan Gras de ciclisme i els jocs tradicionals. A la tarda hi haurà la segona part del Ral·li i la trobada castellera, on participaran els Salats de Súria i les colles de Santpedor i Vacarisses. També hi haurà la pedalada popular i la missa de festa major. Ja a la nit, segona jornada de les Nits de la Vila i cercavila abans de la ja mencionada Trapellada. Tancarà la jornada, a la plaça de Sant Joan, el ball amb Pere Rico i les actuacions del grup Centauro i Dj Creuss.

Diumenge, els suriencs es despertaran al so dels grallers del Poble Vell i la galejada dels trabucaires del Tro Gros. Al migdia i a la tarda hi haurà inflables a la piscina i, a les dotze, hi haurà la missa solemne. Més tard es farà el ball de tarda i la posta de sol a la Bateria del Poble Vell. Ja a la nit, darrera sessió de les Nits a la Vila amb la Unió Musical del Bages, que també amenitzarà la cercavila posterior fins a la plaça de Sant Joan, on es farà el ball de nit i l'actuació de Dj Raquel. Dilluns al migdia es durà a terme la missa en sufragi dels difunts, i a la tarda es farà l'animació infantil i el concert amb l'Orquestra Principal de la Bisbal, que també animarà el Ball de Nit. Abans, però, es gaudirà de l'espectacle Tuelf point festival eurovisivo, que substitueix el castell de focs. Dimarts es posarà punt final a la festa amb la ballada de sardanes.