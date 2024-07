Castellgalí se sumarà l’any que ve al reciclatge amb contenidors tancats

L’Ajuntament de Castellgalí s’afegirà als municipis adscrits al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus interessats en la implementació, durant l’any 2025, del sistema de recollida selectiva de residus amb contenidors tancats.

Es tracta d’un sistema amb control d’accés i identificació dels usuaris mitjançant una targeta individualitzada que serveix per poder obrir cada contenidor en concret el dia que toca per deixar-hi el residu corresponent, i que ja fan servir diverses poblacions de la comarca com Sallent, Balsareny, Rajadell o el Pont de Vilomara, i darrerament s'hi han afegit alguns barris de Manresa, entre altres. En el cas de Castellgalí, també es va valorar l’adopció del model porta a porta, però s’ha acabat descartant «per qüestions econòmiques i de morfologia del municipi, que té nuclis molt dispersos», segons ha explicat l’alcalde, Cristòfol Gimeno. En canvi, el paquet d’oferta que es proposa des del Consorci «ens encaixa econòmicament» i també s’adapta a les característiques de la població, afegeix l’alcalde, i per això s’ha optat per aquest model. Entre altres, inclou la recollida de residus i de voluminosos, la compra de contenidors, o el subministrament de bosses compostables, «i ens facilitarà molt la gestió». L’objectiu és multiplicar la quantitat de recollida selectiva actual, que amb el sistema que hi ha ara al municipi «supera de poc el 25% de reciclatge», lamenta Gimeno. «Volem reciclar més i millor», assegura i per això hi ha la intenció d’incrementar-lo en la mesura del possible abans d’acabar l’any, per bé que encara no hi haurà implementat el nou sistema.

De fet, no hi ha cap data concreta per a l’aplicació del model de contenidors tancats a Castellgalí. Serà durant el 2025, assegura Gimeno, però en una data que acabarà determinant el mateix Consorci en el plec de clàusules del concurs, que també definirà el calendari per a la resta de municipis que esperen el nou sistema, entre els quals hi ha Monistrol de Montserrat o Sant Salvador de Guardiola.

Mentrestant, Castellgalí tindrà uns mesos de marge «per estudiar quina tipologia de contenidors voldrem i en quins punts els posarem, i per explicar el funcionament del nou sistema al poble», diu l’alcalde. Com a la resta de llocs que apliquen aquest sistema, Castellgalí també mantindrà en obert i amb accés lliure com fins ara la recollida d’envasos, paper i vidre, i els grans consumidors (bàsicament bars i restaurants) tindran unes condicions de recollida concretes, especialment pel que fa a l’orgànica.

Subscriu-te per seguir llegint