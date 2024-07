Castellbell repeteix el Pla de Lluna, proposta gastronòmica i musical

Castellbell i el Vilar ja ho té tot a punt per a una nova edició del Pla de Lluna, l’esdeveniment estiuenc que uneix nous talents musicals i gastronomia amb la muntanya de Montserrat de fons.

La vetllada tindrà lloc el diumenge 21 de juliol i comptarà amb les actuacions musicals del jove pianista Gerard Romeu i del novell grup de jazz Quart de Blues, compost per Adrià Balcells (saxo alt), Teo Gallego (piano), Isarn Turcó (baix) i Jofre Noguera (bateria). Tot això, combinat amb un ressopó a base de productes locals i vins de la DO Pla de Bages i les vistes de la muntanya de Montserrat il·luminada per la lluna plena de juliol.

La vetllada començarà a les 8 del vespre amb la presentació, en col·laboració amb el Parc Rural de Montserrat i el Col·lectiu El Brogit, del camí de les matonaires de Montserrat, a l’entrada de Sant Cristòfol, al costat de l’església. A partir de dos quarts de 9 del vespre els assistents es podran desplaçar cap al Pla del Mas-roig per començar a gaudir del ressopó a la barraca de vinya. Els concerts començaran a les 10 del vespre.

Les entrades són limitades i es poden adquirir a www.entrapolis.com. Tenen un preu de 10 euros i són gratuïtes per als infants fins a 5 anys. L’any passat, més de 350 persones van gaudir d’aquest esdeveniment que realça l’entorn natural i paisatgístic del municipi, amb Montserrat i el Geoparc de la Catalunya Central com a elements articuladors d’un patrimoni excepcional.