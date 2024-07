Renfe endarrereix fins a la tardor l'entrada en servei de l'RL4 entre Lleida i Manresa

Renfe ha endarrerit fins a la tardor la posada en marxa de l'RL4 entre Lleida i Manresa per alguns problemes en la reconfiguració del servei per part de l'operadora en relació al material mòbil i als treballadors. Segons el secretari general de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, aquest mateix mes, però, es podrà determinar una data més concreta que afegeixi "certeses" i ha recordat que aquest és un "compromís ferm" que forma part de l'acord del traspàs, tot i que es complirà "més enllà del que era preferible". Així mateix, la Generalitat ha demanat que els plans alternatius de transport durant les obres a la infraestructura es dissenyin amb més antelació amb la vista posada al pròxim tall de Roda de Berà durant cinc mesos.

Aquest dimecres a la tarda, s'ha celebrat una nova reunió de l’Òrgan Mixt de Coordinació i Control Generalitat - Renfe, amb la participació de representants del Govern i de l'operadora, a més de l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri, per fer un seguiment de diferents aspectes com la puntualitat, el nombre de validacions i l'estat actual de la plantilla, entre d'altres. Tant l'operadora com el Govern han coincidit en destacar el clima "positiu de treball" i de "màxima col·laboració".

Un dels dos temes més destacats que hi havia sobre la taula és la posada en marxa de l'RL4 entre Lleida i Manresa, prevista inicialment per aquest juliol i que s'endarrerirà fins a la tardor, tot i que encara no s'ha pogut concretar a quina data. En els propers dies, l'operadora ha adoptat el compromís de posar en marxa "el més aviat possible", segons ha explicat Sanglas en una atenció als mitjans de comunicació.

L'altre, i pel qual tant el secretari de Mobilitat com la directora de Comunicació, Anna Vinyals, han admès estar preocupats, és el tall de cinc mesos previst entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per adaptar el túnel del Roc de Sant Gaietà i implantar l'ample estàndard al corredor mediterrani. "Serà el tall més important a partir de la tardor i per les experiències anteriors demanem que hi hagi olta comunicació", ha assenyalat Sanglas en relació al pla de transport alternatiu.

En aquest sentit, la Generalitat va fer arribar fa pocs dies una carta -a la qual ha tingut accés l'ACN- a la secretària general de Transport Terrestre, Marta Serrano, en què li proposava una sèrie de mesures per millorar el transport alternatiu, com un increment de serveis a l'R15, la implementació de més serveis Avant i una programació més eficient dels trens de mercaderies, perquè no circulin en hora punta en el tram Plana de Picamoixons-Valls-Sant Vicenç de Calders. Segons Sanglas, el clima del Ministeri és de "voluntat de recollir aquestes apreciacions".

Amb tot, una de les principals demandes de la Generalitat és que el pla es dissenyi amb antelació per poder-lo comunicar als usuaris i aquests sàpiguen de quines opcions disposen per fer els seus desplaçaments durant els mesos que duri el tall, previst inicialment entre el 30 de setembre i el 2 de març del 2025. La planificació amb temps també ha de servir a la Generalitat per saber si ha de reforçar el seu propi servei de bus exprés o hi ha un transvasament de viatgers cap a altres modes de transport.

De moment, des del Departament de Territori no s'ha calculat quants usuaris pot arribar a afectar el tall, però destaquen que tant l'R2sud i l'R4 són les línies que concentren més usuaris dins del conjunt de la xarxa.

Per la seva banda, la directora de Comunicació de Renfe, Anna Vinyals, ha comentat que l'operadora és molt conscient de les conseqüències que poden comportar les obres i ha recordat que estan emmarcades en les obres per millorar la infraestructura.

Compromís per recuperar l'Avant des de Tortosa i millorar el servei a Lleida

En la reunió de l'òrgan mixt, el Ministeri s'ha compromès a recuperar el servei Avant entre Tortosa i Barcelona, que es va suprimir durant la pandèmia i que ja no es va restablir. "És una reclamació del Govern de la Generalitat des de fa molt de temps", ha remarcat Sanglas.

Així mateix, el Ministeri també ha adoptat el compromís per millorar el servei a l'Avant entre Lleida i Barcelona, una llarga reivindicació dels usuaris diaris que es veuen obligats a reservar plaça amb setmanes d'antelació per anar a treballar cada dia a la capital catalana.

En qualsevol cas, el secretari de Mobilitat ha dit que caldrà veure en "les properes setmanes" com es concreten aquests dos compromisos ja que en algun cas estan vinculades al Pla Alternatiu de Transport (PAT) relacionat amb les obres de Roda de Berà. De moment, ha avançat que el cost serà assumit pel Ministeri, ja que en el primer servei de l'Avant de Tortosa va ser la Generalitat qui se'n va fer càrrec.