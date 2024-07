L’estiu arrenca suau a Manresa després de tres anys de fer-ho amb calor intensa

A les portes del que podria ser el primer pic de calor d’enguany, que s’espera aquest dimecres i sobretot demà, la regió central ha tingut fins ara un inici estiu dels menys càlids dels últims anys. En el cas de Manresa, es venia de tres anys de forta calor durant el mes de juny i començaments de juliol, amb temperatures que a hores d’ara ja havien superat amb escreix els 35 graus, i fins i tot s’havien acostat als 40 el 2022, unes xifres que contrasten amb els 34 de màxima d’enguany, en què la majoria de dies s’ha situat per sota de la mitjana.

De fet, són valors lleugerament inferiors, tenint en compte que la mitjana de les màximes del juny va ser de 28,2 graus, 4 dècimes menys que l’habitual, però és que tant l’any passat com el 2021 van superar-la aproximadament en 1 grau, i 2022 en 4,3. Des del 2020 que no hi havia unes màximes més baixes que les actuals, aleshores amb 25,8 graus de mitjana. El juliol està tenint la mateixa tendència a la capital del Bages, fins ara amb tots els valors per sota de l’habitual. Les mínimes, amb una mitjana de 17 graus, marquen 6 dècimes menys que la històrica des del 1990 (en aquest cas amb dades que inclouen tot el mes sencer), i les màximes fins ahir eren de 29,5 graus de mitjana, quan la mitjana històrica és de 31,9. En comparació amb les dades de juliol dels darrers tres anys, la temperatura mitjana d’aquest 2024 és d’entre 3 i 5 graus inferior. Tot just ahir es va assolir la temperatura més alta del mes a Manresa, amb 32,7 graus que, segons els pronòstics marquen l’inici del pic de calor que hi ha d’haver en les properes hores, amb valors superiors als 35 graus a bona part de les comarques centrals que es podrien assolir entre demà i divendres, que és quan es preveu que toquin sostre.

Moderació a tot el territori

La temperança climàtica que s’observa aquest inici d’estiu a Manresa es pot fer extensiva en el conjunt de la regió central, on les màximes assolides en el que portem d’any se situen al voltant dels 36 graus. S’hi ha arribat en comptades ocasions, i en tots els casos el mes de juny. Destaca la població d’Oliana, amb 36,7 graus el dia 27, o els 36 de l’endemà. També s’han superat els 35 en poblacions com Solsona (35,4), Artés (35,2), o Cardona (35,1). En canvi, ciutats com Manresa s’han quedat a les portes (amb els 34 de màxima del dia 28). De fet, entre juny i el que portem de juliol, la capital del Bages suma 12 dies amb màximes per sobre dels 30 graus, quan el 2022, per exemple, aquesta xifra es va superar tots els dies de juny excepte quatre, i ja hi havia hagut la primera onada de calor de la temporada, encara a les portes de l’estiu, amb valors de 39 graus o més entre el 10 i el 21 de juny. L’any passat, durant el juny i fins al 9 de juliol, hi va haver 17 dies amb més de 30 graus (i 3 amb més de 35), i el 2021, en van ser 26 (2 amb més de 35). Enguany, poblacions com Artés, Solsona o Cardona, són les que han registrat temperatures més altes i de forma més continuada (entre 15 i 20 dies amb valors superiors als 30 graus), mentre que observatoris situats en comarques de muntanya, amb prou feines s’hi ha arribat. A Port del Comte aquesta xifra no s’ha assolit cap dia (la màxima del període ha estat de 19,1 graus), a Puigcerdà només un (amb 30 graus justos el 27 de juny), al Santuari de Queralt en dues ocasions (amb 30, 3 graus el 27 i el 28 de juny), a Das tres vegades, i a la Quar, quatre.

Un període d’alts i baixos

La majoria dels valors més alts en el conjunt del territori es van registrar a final de juny, pels volants de Sant Joan i els dies posteriors. Era el tercer episodi de temperatures altes sense arribar a ser extremes. El primer es va donar entre el 5 i el 8 de juny, amb valors màxims d’entre 30 i 35 graus a la majoria d’observatoris, que es van desplomar de cop. A Manresa es va passar dels 32,8 del dia 7 als 17,8 el dia 11, però encara hi va haver diferències més acusades a Oliana, on els 35,8 graus del dia 7 van caure fins als 15,7 del dia 11; o a Solsona, on les màximes també van baixar 20 graus entre els 35,3 del dia 6, i els 15,6 del dia 11.