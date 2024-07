Sant Joan obre la piscina mitjana i ja té aigua calenta a les dutxes dels vestidors

La piscina de Sant Joan de Vilatorrada ja funciona, des d’aquest dimecres, al 100%. L’Ajuntament ja ha enllestit les obres per reparar les fuites que hi havia a la piscina mitjana, que estava tancada des de l’inici de la temporada. D’aquesta manera, les instal·lacions recuperen l’aforament habitual, que s’havia militat perquè un dels quatre vasos estava tancat. D’altra banda, també s’ha resolt l’avaria que hi havia a la caldera de les instal·lacions i les dutxes dels vestuaris ja disposen d’aigua calenta. Aquestes anomalies a l'equipament havien propiciat les queixes de diferents usuaris.

Des de la seva obertura al públic el 17 de juny passat, usuaris i usuàries de la piscina municipal de Sant Joan de Vilatorrada havien expressat el seu malestar per diferents anomalies que hi havia a les instal·lacions. D’una banda, lamentaven que una de les quatre piscines estava tancada per obres i, de l’altra, que les dutxes dels vestidors no disposaven d’aigua calenta. Aleshores, l’Ajuntament va explicar que s’estava treballant en un dels vasos per resoldre un problema de fuites i va admetre que les instal·lacions no disposaven d’aigua calenta per una avaria a la caldera, que s’estava intentant solucionar.

Avui, fonts municipals han confirmat que les obres per reparar les fuites d’aigua que s’havien detectat a la piscina mitjana ja estan enllestides i el vas ja s’ha pogut obrir al públic. D’aquesta manera, les instal·lacions recuperen les quatre piscines i l’aforament habitual de 800 persones que, mentre el vas mitjà estava en obres, s’havia limitat a 600, a causa de la reducció de la zona de bany. D’altra banda, les mateixes fonts asseguren que les dutxes dels vestuaris ja es troben en funcionament des de dijous passat, després que s’hagi reparat l’avaria a la caldera, de manera que ja tenen aigua calenta.

Queixes dels usuaris

Les piscines de Sant Joan van estrenar la temporada el 17 de juny passat. Després de l’obertura, diferents usuaris van expressar el seu malestar i lamentaven que s’hagués obert la instal·lació «sense estar en condicions». Principalment, es queixaven de la manca d’informació sobre el tancament d’una de les piscines i de la falta d’aigua calenta als vestuaris. La manca de manteniment a l’equipament era una altra de les queixes recurrents. Les instal·lacions estaran obertes fins al 8 de setembre, cada dia de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 9 del vespre.

