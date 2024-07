Santpedor adjudica un nou contracte pel porta a porta amb més fraccions i dies de recollida

Ampans Medi Ambient es farà càrrec a partir del pròxim mes de setembre del servei de recollida de deixalles porta a porta de Santpedor. L’Ajuntament ha aprovat en el darrer ple municipal l’adjudicació del nou contracte per a la recollida de la brossa i el seu transport, i el buidatge de papereres. Un contracte per valor d’1.090.479 euros i amb una durada de dos anys, prorrogables fins a tres anys més. La nova adjudicació ha permès incorporar diverses millores com la incorporació de la recollida de les fraccions d’oli vegetal i residu tèxtil, i també un augment de dies de recollida de la fracció orgànica i de la d’envasos.

En concret, de 3 dies de recollida per l’orgànica que es fan actualment es passarà a 4; i de 2 dies de recollida per als envasos passarà a haver-n’hi 3. Segons va explicar l’equip de govern, aquests ajustos comportaran una reorganització dels dies de recollida que, alhora, ha de servir per «optimitzar» el servei.

Per tant, amb el canvi es farà un servei de recollida de 7 fraccions: orgànica, envasos, paper i cartó, resta, tèxtil sanitari (compreses, bolquers…), oli vegetal i residu tèxtil. S’entén per oli vegetal els residus de greix de l’oli que es generen quan es cuina. I s’entén per residu tèxtil domèstic la roba, calçat i altre material com ara roba de la llar, bosses, draps o accessoris generats als habitatges. Una altra novetat en les fraccions és que hi haurà cubells nous d’envasos i paper que aniran amb un xip per tal de millorar l’eficiència en la recollida.

L’Ajuntament s’ha compromès a convocar unes sessions informatives per explicar a la ciutadania els canvis que s’implantaran, que s’han de fer efectius el pròxim mes de setembre. Santpedor va ser el primer municipi del Bages i un dels primers de Catalunya que va implantar aquest sistema per a la gestió dels seus residus.

El dictamen es va aprovar amb 11 vots a favor per part dels dos grups que formen l’equip de govern (ERC i SxS), i també els de Santpedor És un Altre Món (SEAM), mentre que la CUP hi va votar en contra.

7.716 habitants

En el mateix ple es va prorrogar la vigència del contracte del servei públic de gestió de l’escola bressol els Gallarets amb la Fundació Pere Tarrés, des del dia 1 de setembre de 2024 i fins que es faci la publicació al BOE de les millores salarials en benefici de les treballadores. Llavors es traurà la nova licitació. Es va aprovar amb 11 vots a favor d’ERC, SxS i SEAM i 2 en contra per part de la CUP.

També es va aprovar el padró d’habitants de Santpedor a data 1 de gener de 2024 amb un total de 7.716 habitants (3.851 homes i 3.865 dones).

Procediment obert a la residència

D’altra banda, es van desestimar les al·legacions de la concessionària de la residència de gent gran l’Onada, en referència al procediment obert per incompliment del contracte. L’Ajuntament comença ara un procés per a la imposició de penalitats econòmiques a la concessionària, en considerar que s’han aplicat preus als usuaris de la residència Can Jorba que no estaven aprovats; així com per haver aplicat preus per serveis que es presten sense la prèvia autorització. La concessionària té 10 dies per fer al·legacions.

El dictamen es va aprovar amb 11 vots a favor per part d’ERC, SxS i SEAM i 2 abstencions per part de la CUP.