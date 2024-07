Ampans obrirà una residència per a joves amb discapacitat i autisme sever a Balsareny per falta de places

Ampans disposarà a començament de l’any que ve d’un nou equipament a Balsareny per donar cobertura residencial a joves amb discapacitat intel·lectual i autisme sever. És un perfil «en creixement i amb unes altes necessitats d’atenció» que ara per ara no estan prou cobertes, segons assenyalen fonts de l’entitat.

L’edifici ja s’ha començat a construir, i ja es poden veure els fonaments en un solar ubicat entre els carrers Carrilet i Sant Marc, de Balsareny. La intenció és que la residència estigui llesta a final d’any perquè pugui entrar en funcionament a principis del que ve. El nou servei residencial constarà de 30 apartaments individuals per afavorir la màxima qualitat de vida i autonomia dels joves que hi viuran. Es tracta de nois i noies que han superat la majoria d’edat, amb discapacitat intel·lectual, autisme i trastorns de conducta i salut mental, amb unes necessitats d’una alta complexitat que requereixen d’un suport extens per a les activitats de la vida diària, les 24 hores del dia, segons apunta l’entitat.

Les obres, que fa poc que han començat, ja deixen veure els fonaments / Arxiu | Mireia Arso

Una mancança «preocupant»

Ampans denuncia «la manca preocupant» de serveis residencials especialitzats en l’atenció i l’acompanyament de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta i salut mental que diu que hi ha en el conjunt de Catalunya, i que s’agreuja en el cas de persones joves que arriben a la majoria d’edat i han d’abandonar els serveis residencials infantils, o que no poden continuar al domicili familiar per la complexitat del diagnòstic que presenten i l’atenció especialitzada que requereixen.

Ampans assegura que ja ha traslladat a l’administració la seva preocupació «per la manca alarmant de places» per a aquests col·lectius, i per això la pròpia fundació hi vol contribuir amb la posada en marxa de nous serveis com el de Balsareny, que permetrà alliberar places d’infants amb pluridiscapacitat i autisme que estan en llista d’espera i els cal urgentment un recurs residencial especialitzat. Actualment, Ampans ja atén 86 infants i adolescents amb aquestes necessitats en els cinc serveis d’acolliment residencial especialitzats que té distribuïts entre Manresa i Sant Fruitós de Bages. En el cas de Balsareny, i segons explica la mateixa entitat, alguns dels joves que viuran a la nova residència són nois i noies que van arribar a la fundació de ben petits i que han crescut acompanyats dels serveis i professionals d’Ampans. En alguns casos hi van arribar quan encara eren nadons, derivats de la Direcció General d’Atenció a la Infància, com una «de les poques» entitats a Catalunya preparades per l’acolliment d’aquests infants que requereixen una atenció altament especialitzada.

Un total de 35 professionals

El projecte de Balsareny vol posar el focus en el benestar emocional, la comunicació i la conducta, amb un equip multidisciplinari especialitzat en autisme i conducta d’alta complexitat, format per 35 professionals qualificats, amb especialització en suport conductual positiu i comunicació.

La residència s’ha dissenyat pensant en el respecte a la intimitat, la socialització i l’autonomia de les persones que hi viuran, per això la distribució s’ha fet en apartaments que afavoreixen la qualitat de vida, amb tots els serveis per al desenvolupament i l’autonomia personal, espais de lleure i socialització.

L’equipament estarà dotat de la tecnologia necessària per una gestió eficient seguint paràmetres estàndard d’eficiència energètica.

L’obra del nou equipament d’Ampans que aproximadament d’aquí a mig any es posarà en marxa a Balsareny, està pressupostada en 5.797.000 euros, dels quals gairebé la meitat (2.840.000 euros), es finançaran a través d’una subvenció. Es tracta d’una convocatòria ordinària d’ajudes per a entitats socials per part del departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2024, a la qual Ampans va presentar una sol·licitud que li ha estat concedida.

Imatge virtual d'un dels espais interiors del futur equipament / Ampans

Per la seva banda, l’Ajuntament de Balsareny valora positivament el projecte d’Ampans al municipi, i ja treballen conjuntament la inclusió comunitària i la xarxa entre les diverses entitats del poble. L’alcaldessa, Glòria Casaldàliga, sosté que aquesta iniciativa «és un bé comú i una necessitat que hem de mirar de cobrir entre tots».

Un record de l’antic Carrilet

El futur equipament s’està construint en uns terrenys on hi havia hagut l’andana de l’antiga estació de Ferrocarrils de la Generalitat (del Carrilet). Els treballs de fonamentació que s’hi estan fent des de fa unes poques setmanes, van posar al descobert part d’aquesta antiga andana, que l’Ajuntament mirarà de reconstruir i de mantenir com a testimoni del pas del tren pel poble. La idea és posar un plafó explicant que en aquest indret s’havia alçat l’antiga estació ferroviària.