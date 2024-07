Un camió que transportava vidres perd la càrrega a la carretera de Can Maçana, a Sant Salvador de Guardiola

Un camió que transportava vidres ha perdut la càrrega aquest matí a la carretera BP-1101, la coneguda la carretera de Can Maçana, en el seu pas per Sant Salvador de Guardiola.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident quan faltaven pocs minuts per les 11 del matí i fins al lloc s'han activat 2 dotacions dels Bombers i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra.

El camió havia perdut tota la seva càrrega i la carretera s'havia omplert de vidres. Per aquest motiu, els Mossos han procedit a tallar el trànsit durant l'estona en què els efectius dels Bombers han retirat la càrrega de la calçada.

Una vegada s'ha pogut netejar la carretera, s'ha reprès la circulació. Els Bombers han informat que no hi ha hagut ferits ni cotxes afectats per l'incident.